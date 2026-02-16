Video Livrare dusă prea departe: un curier din Marea Britanie a ajuns în mijlocul mării, după ce a urmat indicațiile GPS

Un șofer care conducea o dubă de livrări Amazon a ajuns într-o situație extrem de periculoasă după ce a urmat indicațiile sistemului GPS și s-a aventurat pe The Broomway, o potecă veche de secole, cunoscută drept „cea mai periculoasă din Marea Britanie”. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, 14 februarie, a relatat BBC.

Vehiculul a rămas blocat într-o zonă noroioasă, iar șoferul a fost nevoit să părăsească duba și să raporteze incidentul companiei. Duminică, Garda de Coastă HM Coastguard Southend a fost alertată, după ce s-a constatat că mașina fusese expusă mareei înalte. Amazon a aranjat ulterior, cu sprijinul unui fermier local, recuperarea vehiculului din zonă.

The Broomway este un drum cu o vechime de aproximativ 600 de ani și o lungime de circa 10 kilometri, care leagă țărmul din apropierea localității Southend-on-Sea de Insula Foulness, zonă ce găzduiește un poligon de tragere al Ministerul Apărării al Marii Britanii. Traseul traversează nisipuri instabile, dispare frecvent sub apă din cauza mareelor rapide și este adesea acoperit de ceață densă, fiind extrem de periculos atât pentru pietoni, cât și pentru vehicule.

Poteca este administrată de Essex Highways, care avertizează că traseul nu este potrivit pentru trafic auto. Compania Qinetiq, administratorul poligonului de tragere de pe Insula Foulness, descrie The Broomway drept „un drum de trecere unic”, ce necesită „prudență și cunoștințe de specialitate”.

Potrivit înregistrărilor consiliului local, peste 100 de persoane și-au pierdut viața de-a lungul timpului pe acest traseu, ultima tragedie cunoscută având loc în 1919. Experții recomandă ca drumul să fie parcurs doar pe jos și exclusiv însoțit de ghizi experimentați, familiarizați cu mareele și condițiile meteo.

Agenții de pază au precizat că este a doua oară, în doar o săptămână, când un vehicul ajunge blocat pe The Broomway. Jurnaliștii de la publicația YourSouthend susțin că sistemul de navigație utilizat de șoferii Amazon pare să considere acest traseu practicabil pentru vehicule, deși autoritățile locale avertizează contrariul.

Amazon a confirmat că este la curent cu incidentul și a transmis că investighează circumstanțele producerii acestuia. Potrivit Gărzii de Coastă, șoferul nu a fost rănit.