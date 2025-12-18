Articol publicitar

25 ani de IULIUS: proiecte de 1,8 miliarde euro în 4 mari orașe din țară și planuri de investiții de 1,3 miliarde euro la Constanța și Cluj

După 25 de ani de implicare și investiții în atractivitatea și modernizarea marilor orașe din România, prin ample proiecte dezvoltate în Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Suceava, compania IULIUS și-a propus să facă primul pas către Dobrogea și să contribuie astfel la transformarea Constanței într-o destinație activă și plină de vitalitate, 365 de zile pe an.

„Realizăm primul ansamblu mixed-use de anvergură al Dobrogei, prin care o zonă ex-industrială și nevalorificată din Constanța se transformă într-un adevărat centru de interes al orașului, verde, cu impact turistic, economic și cultural”, spun reprezentanții companiei.

Proiectul IULIUS de la Constanța este o investiție de peste 800 de milioane de euro, fiind vorba de un concept multifuncțional, care poate transforma 38 de hectare contaminate și neutilizate într-un pol de dezvoltare economică, socială, turistică și de business, fiind cea mai mare investiție privată din Dobrogea anunțată pentru următorii ani.

Proiectul mixed-use de la Constanța conține un parc, grădină botanică, funcțiuni culturale, educaționale și publice, entertainment și edutainment, centre pentru evenimente, birouri premium, servicii, branduri și restaurante concept. Va avea un areal cu zone verzi de peste 10 hectare, o viziune bazată pe nevoile orașului și așteptările comunității, pe studii și analize concrete, pe strategii urbanistice și de sustenabilitate, pe consultarea locuitorilor. Este primul proiect din România semnat de Foster + Partners – unul dintre cele mai importante birouri de arhitectură din lume”, spun reprezentanții Iulius.

În spatele funcțiunilor anunțate în proiectul IULIUS de la Constanța există o etapă esențială: remedierea terenului, care va fi astfel pregătit pentru transformarea unei zone industriale într-un spațiu urban modern și accesibil. Procesul de bioremediere a terenului poluat zeci de ani cu hidrocarburi costă 29 de milioane de euro și este cel mai amplu demers de acest tip realizat în Europa de un investitor privat. Specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA) București și ai „Universității Ovidius” din Constanța au dezvoltat soluții pentru ca terenul să devină curat și pregătit pentru noile funcțiuni.

Cu gândul la viitor, trecutul nu este uitat. În cadrul cercetărilor arheologice, care s-au desfășurat în extremitatea de sud-vest a necropolei romane de la Tomis, au fost descoperite morminte și alte structuri arheologice datând din secolele II-III d.Hr. Artefactele descoperite urmează a fi restaurate. O descoperire importantă este un pasaj de acces subteran din perioada romană târzie, construit din cărămidă zidită, pentru care recomandarea arheologilor a fost de conservare și valorificare in situ. Cercetările arheologice au fost desfășurate de către specialiștii Institutului de Arheologie din cadrul Academiei Române - Filiala Iași, în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Ansamblul Rivus din Cluj Napoca

Interesul pentru proiectul în curs de dezvoltare RIVUS din Cluj-Napoca, implementat de compania IULIUS, se traduce prin 70% gradul de închiriere pe zona de retail, potrivit presei de specialitate. Acesta va avea funcțiuni complementare celor de retail, office, servicii, ancore de specialitate și un parc de peste 5,2 hectare.

Ansamblul RIVUS se va distinge ca o destinație mixed-use, integrând cea mai mare suprafață de retail din România, de 142.000 de metri pătrați. Proiectul va include peste 400 de magazine, inclusiv premiere regionale și naționale, alături de peste 30 de restaurante și cafenele orientate spre râul Someș. Pentru a crea un mediu urban sustenabil, vor fi amenajați peste 52.000 de metri pătrați de spații verzi. O componentă culturală inedită va fi asigurată prin reconversia a două clădiri industriale în spații dedicate culturii, coworking-ului și serviciilor, incluzând și un centru de live arts. Oferta de entertainment va fi completată de tehnologii cinematografice de ultimă generație și un cinema în aer liber.

Centre de business moderne

Proiectele mixed-use ale Grupului IULIUS s-au remarcat drept unele dintre cele mai dinamice centre de shopping la nivel regional, cu branduri atrase permanent, dar și drept huburi de business care s-au dezvoltat continuu și au atras numeroase companii de calibru la nivel național și internațional.

La nivelul grupului sunt 15 clădiri office clasa A, parte din rețeaua United Business Center, dar cărora li s-a adăugat în 2023 și Palas Campus Iași, cea mai mare clădire office din țară și sediul unor companii precum Microsoft, Amazon, Endava, OMD. În clădirile de birouri, sunt 145 de sedii de companii cu 29.000 de angajați.  

„Ne-am dorit de la început să creăm proiecte durabile, inovatoare, cu sens pentru comunitate. Astăzi, după primii 25 de ani, cifrele descriu fără echivoc munca noastră: 125 de hectare urbane au fost redobândite de comunitate și transformate în destinații care aduc energie și dezvoltare, 8 proiecte regionale, 40.000 de angajați, peste 1.000 de parteneriate pentru componenta retail, mai mult de 73 de milioane de vizite anual, 190 de milioane de euro investiții în facilități pentru comunitate, parcuri și soluții de infrastructură, peste 850.000 de locuitori care se află pe o rază de 15 minute față de locațiile IULIUS și beneficiază zilnic de serviciile și facilitățile oferite. În spatele cifrelor stă determinarea și dorința de a contribui la cum vor fi orașele de mâine, cât de verzi, cât de eficiente și cât de prietenoase cu locuitorii”, a spus Raluca Munteanu, Director de Dezvoltare IULIUS.

Portofoliul companiei depășește 2 miliarde de euro ca valoare de piață. Parte din investiții, mai exact 190 de milioane de euro, reprezintă fonduri alocate pentru grădini, proiecte de conectivitate și infrastructură, dar și pentru facilități de utilitate publică. În cei 25 de ani, proiectele dezvoltate de IULIUS au livrat bugetelor locale și de stat peste 330 de milioane de euro, taxe care de asemenea au susținut dezvoltarea orașelor.

Anul 2025 a însemnat și finalizarea unui proces amplu de extindere și o investiție de 40 de milioane de euro pentru Iulius Mall Suceava, unul dintre puținele proiecte de retail livrate anul acesta, dar și intrarea Palas Iași într-o remodelare în etape, ca răspuns la numeroasele cereri venite din partea retailerilor de a deschide magazine noi sau de a-și extinde magazinele existente.

