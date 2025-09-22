Guvernul sub asediu: cum a ajuns PNL să fie țapul ispășitor al Coaliției

Dărâmarea lui Ilie Bolojan ar fi „o criză pentru România”, spune Bogdan Huțucă, liderul PNL Constanța. Dar adevărata criză nu este una instituțională. Este criza unui partid prins într-o capcană politică, în care premierul devine țapul ispășitor, iar PSD se pregătește să încaseze dividendele.

PNL, partenerul vulnerabil

Rotația la guvernare a fost gândită să aibă loc peste doi ani, în 2027. Liberalii duc acum povara tăierilor și a reformelor cerute de Bruxelles și a agențiilor internaționale de rating, în timp ce PSD își păstrează arsenalul pentru momentul când va prelua Palatul Victoria. Cu alte cuvinte, PNL se uzează, PSD se conservă.

Totodată, Bolojan a venit cu reputația de administrator sârguincios și ferm. Dar, în câteva luni, încrederea s-a prăbușit. Un sondaj CURS confirmă scăderea drastică, iar PSD profită de acest studiu, lansând mesajul că țara merge într-o direcție greșită. Nu în ultimul rând, un membru CSM îl compară pe Bolojan cu un „măcelar”, iar presa îl portretizează ca pe un lider dur și rece.

În loc de sprijin, apar ultimatumuri. Marius Budăi amenință cu legi pentru plafonarea alimentelor. Lia Olguța Vasilescu și Daniel Zamfir spun și ei la unison că, și dacă premierul ar pleca, nu ar fi nicio criză. Mesajul e simplu: PNL e problema, PSD e soluția.

Președintele și USR, între critică și pragmatism

Nicușor Dan nu îl abandonează pe Bolojan. Acesta a declarat săptămâna trecută la Antena3 CNN că nu regretă numirea și insistă pe stabilitatea coaliției. Mesaj său este unul temperat, dar calculat: este suficient pentru a evita o ruptură, prea puțin pentru a da impresia de scut politic real.

USR critică modul în care sunt aplicate reformele. Prin vocea fostei candidate prezidențiale, Elena Lasconi vorbește despre un Bolojan care „a lovit în oameni”. Dar useriștii nu își doresc înlocuirea lui Bolojan cu un premier PSD. Probabil că știu că atunci agenda lor de reforme – pensii speciale, reorganizare administrativă – ar fi definitiv îngropată.

Verdictul CCR și criza de legitimitate

Totul se joacă la Curtea Constituțională. Dacă legea pensiilor speciale cade, Bolojan însuși a lăsat să se înțeleagă că ar putea demisiona. Dacă rămâne, va continua să piardă în sondaje și să fie ținta contestatarilor.

Criza reală nu e una de guvern, ci de legitimitate. Premierul e perceput ca singur, iar PNL ca partidul care s-a sacrificat fără să obțină nimic.

Dacă Bolojan cade, PSD va spune că nu e tragedie. Dacă rămâne, va continua să sângereze electoral. În ambele scenarii, nota de plată rămâne la PNL.