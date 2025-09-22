search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Guvernul sub asediu: cum a ajuns PNL să fie țapul ispășitor al Coaliției

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Premierul Ilie Bolojan, în timpul unei ședințe de guvern. FOTO: Guvern
Premierul Ilie Bolojan, în timpul unei ședințe de guvern. FOTO: Guvern

Dărâmarea lui Ilie Bolojan ar fi „o criză pentru România”, spune Bogdan Huțucă, liderul PNL Constanța. Dar adevărata criză nu este una instituțională. Este criza unui partid prins într-o capcană politică, în care premierul devine țapul ispășitor, iar PSD se pregătește să încaseze dividendele.

PNL, partenerul vulnerabil

Rotația la guvernare a fost gândită să aibă loc peste doi ani, în 2027. Liberalii duc acum povara tăierilor și a reformelor cerute de Bruxelles și a agențiilor internaționale de rating, în timp ce PSD își păstrează arsenalul pentru momentul când va prelua Palatul Victoria. Cu alte cuvinte, PNL se uzează, PSD se conservă.

Totodată, Bolojan a venit cu reputația de administrator sârguincios și ferm. Dar, în câteva luni, încrederea s-a prăbușit. Un sondaj CURS confirmă scăderea drastică, iar PSD profită de acest studiu, lansând mesajul că țara merge într-o direcție greșită. Nu în ultimul rând, un membru CSM îl compară pe Bolojan cu un „măcelar”, iar presa îl portretizează ca pe un lider dur și rece.

În loc de sprijin, apar ultimatumuri. Marius Budăi amenință cu legi pentru plafonarea alimentelor. Lia Olguța Vasilescu și Daniel Zamfir spun și ei la unison că, și dacă premierul ar pleca, nu ar fi nicio criză. Mesajul e simplu: PNL e problema, PSD e soluția.

Președintele și USR, între critică și pragmatism

Nicușor Dan nu îl abandonează pe Bolojan. Acesta a declarat săptămâna trecută la Antena3 CNN că nu regretă numirea și insistă pe stabilitatea coaliției. Mesaj său este unul temperat, dar calculat: este suficient pentru a evita o ruptură, prea puțin pentru a da impresia de scut politic real.

USR critică modul în care sunt aplicate reformele. Prin vocea fostei candidate prezidențiale, Elena Lasconi vorbește despre un Bolojan care „a lovit în oameni”. Dar useriștii nu își doresc înlocuirea lui Bolojan cu un premier PSD. Probabil că știu că atunci agenda lor de reforme – pensii speciale, reorganizare administrativă – ar fi definitiv îngropată.

Verdictul CCR și criza de legitimitate

Totul se joacă la Curtea Constituțională. Dacă legea pensiilor speciale cade, Bolojan însuși a lăsat să se înțeleagă că ar putea demisiona. Dacă rămâne, va continua să piardă în sondaje și să fie ținta contestatarilor.

Criza reală nu e una de guvern, ci de legitimitate. Premierul e perceput ca singur, iar PNL ca partidul care s-a sacrificat fără să obțină nimic.

Dacă Bolojan cade, PSD va spune că nu e tragedie. Dacă rămâne, va continua să sângereze electoral. În ambele scenarii, nota de plată rămâne la PNL.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
digi24.ro
image
O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare
stirileprotv.ro
image
Greșeala pe care mulți o fac zilnic. De ce nu este bine să bei apă atunci când mănânci
gandul.ro
image
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi
mediafax.ro
image
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a anunțat că s-a retras de la naționala României
fanatik.ro
image
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
libertatea.ro
image
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
digi24.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Scandal incredibil după Miss America. Oamenii au observat ceva la câștigătoare și nu le-a plăcut
antena3.ro
image
Prezentatoare TV, moartă într-un accident aviatic în Mexic. Voia să ia lecţii de pilotaj
observatornews.ro
image
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Trebuie acordul vecinilor pentru construcţie? Legea spune clar
playtech.ro
image
Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari. Cum funcționa rețeaua
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fotbalistul român trimis la muncă de fosta soție! Acuzații neașteptate: ”Poate să facă pușcărie”
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
romaniatv.net
image
Începe cel de-al treilea război mondial! Un general rus de rang înalt a dezvăluit data și ce țară va ataca Putin
mediaflux.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
click.ro
image
Un actor cunoscut din România și-a înșelat soția, iar socrul l-a prins: „E fată de preot”
click.ro
image
Mărturisirea tulburătoare a lui Dan Helciug. „Mama era gravidă cu altcineva. Eu și sora mea am suferit o traumă”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
Ana Ularu (1) jpg
Interviu Ana Ularu: „Orice exces te poate trăda. Vorbești prea mult? Prea puțin? Pari prea inocent?‟
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”

OK! Magazine

image
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras