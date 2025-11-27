Ilie Bolojan spune că România poate pierde 800 de milioane de euro: „Avem niște termene până la sfârșitul acestei luni”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat, în cadrul unui interviu la Digi 24, că întârzierea avizului pentru noul proiect privind pensiile magistraților a influențat implementarea măsurii, subliniind că deciziile depind nu doar de Guvern, ci și de termene legale, instanțe și Curtea Constituțională.

„Cu cât avizul venea mai repede, cu atât am fi putut adopta noul proiect mai repede, discutând foarte deschis, din parcurgerea unor proceduri, inclusiv cea legată de respectarea acestui jalon de pensii ale magistraților. Sunt lucruri care depind de Guvern, dar sunt lucruri care nu depind de Guvern sau de un ministru sau de prim-ministru”, a declarat Bolojan.

Premierul a explicat că respectarea acestor termene este crucială pentru deblocarea fondurilor europene: „Este vorba de peste 800 de milioane de euro, care e o sumă destul de mare. Și atunci avem niște termene până la sfârșitul acestei luni pe care trebuie să le respectăm, inclusiv pe companii, pe guvernanță corporativă și așa mai departe, inclusiv pe componenta de pensii de magistrați.”

El a atras atenția și asupra sustenabilității sistemului: „O pensionare la 48-50 de ani și o pensie cât ultimul salariu nu este în regulă din niciun punct de vedere și această măsură trebuia pusă în practică, dar, așa cum vedeți, punerea în practică nu depinde exclusiv de către Guvern sau de către o anumită persoană.”

În privința altor categorii cu pensii speciale, Bolojan a afirmat că trebuie găsite soluții care să mențină un buget sustenabil pentru educație și sănătate. „Trebuie să discutăm foarte deschis. Pentru a avea un buget de stat care să rezolve problemele sistemului de educație, de sănătate, deci să ai suficienți bani. Nu poți încasa bani la bugetul de stat decât de la cei care lucrează în România”, a explicat primul-ministru.

El a adăugat că România se află printre ultimele țări din Uniunea Europeană ca număr de populație activă implicată în economie și că întărirea bazei economice este esențială: „Pentru a avea bugete mai mari, pentru a avea o economie mai puternică, care oferă mai multe oportunități, trebuie s-o punem pe baze mai sănătoase. Și unul din elementele pe care nu le putem evita este să avem mai mulți oameni în economia reală.”

