Jurnaliști agresați la Parlament. Reacția Guvernului după intervenția ofițerului de presă de la Palatul Victoria

Un incident tensionat a avut loc miercuri în Parlament, unde ofițerul de presă al Guvernului i-a împiedicat agresiv pe jurnaliști să adreseze întrebări premierului Ilie Bolojan. La scurt timp, Palatul Victoria a transmis o precizare oficială, exprimând regretul pentru comportamentul angajatului și anunțând verificări disciplinare.

Sursa video: Facebook/ Marco Badea

Ilie Bolojan a fost întâmpinat de jurnaliști pe holurile Parlamentului, după ce premierul a părăsit sala de plen. În momentul în care reporterii au încercat să înainteze pentru a-i adresa întrebări, ofițerul de presă al Guvernului s-a interpus între ei și șeful Executivului, blocând accesul și intervenind într-un mod agresiv.

Potrivit celor prezenți, reprezentantul Guvernului a încercat să limiteze contactul direct al premierului cu presa, oprind fizic jurnaliștii. Unul dintre reporterii aflați la fața locului a filmat momentul, distribuind clipul pe rețelele de socializare.

Premierul nu a făcut declarații și și-a continuat drumul fără a răspunde întrebărilor adresate de jurnaliști.

Reacția Guvernului: „Regretăm excesul de zel”

La scurt timp după incident, Guvernul a transmis o precizare oficială pentru presă, în care își exprimă regretul pentru comportamentul ofițerului de presă.

„Regretăm excesul de zel al colegului nostru, ofițer de presă, în interacțiunea cu jurnaliștii prezenți la evenimentul de astăzi de la Palatul Parlamentului. Conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare”, se arată în comunicat.

Executivul dă asigurări că astfel de momente nu se vor repeta: „Asigurăm reprezentanții presei că o astfel de situație nu se va mai repeta. Profesia de jurnalist este una esențială pentru o societate democratică”.

În același timp, Guvernul reamintește că premierul își păstrează practica de a face declarații doar în contexte oficiale și organizate: „Reamintim jurnaliștilor, cu tot respectul pentru meseria pe care aceștia o practică, că premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat”.

Potrivit comunicatului, de la preluarea mandatului, premierul a susținut „13 conferințe de presă la Palatul Victoria și a acordat cel puțin 21 de interviuri presei”, începând cu 23 iunie 2025.