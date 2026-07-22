 Fritz, replică pentru Grindeanu pe Legea Integrității: „Pune în pericol 800 de milioane de euro din PNRR” pentru a păstra controlul asupra ANI | adevarul.ro
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Fritz, replică pentru Grindeanu pe Legea Integrității: „Pune în pericol 800 de milioane de euro din PNRR” pentru a păstra controlul asupra ANI

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Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri, 22 iulie, că Sorin Grindeanu „este gata să pună în pericol aproape 800 de milioane de euro din PNRR” pentru a păstra „controlul politic al PSD asupra ANI”. Reacția vine după ce liderul PSD a acuzat USR că a introdus amendamente la proiectul de lege privind integritatea pentru a-i favoriza pe Dominic Fritz și pe alți membri ai partidului condamnați pentru conflict de interese.

Dominic Fritz/FOTO: Facebook
Dominic Fritz/FOTO: Facebook

„Ca să păstreze controlul politic al PSD asupra ANI, Sorin Grindeanu este gata să pună în pericol aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Acești bani pot fi pierduți dacă nu este adoptată modificarea Legii incompatibilităților – un jalon din PNRR necesar pentru alinierea legislației la dreptul european.

În loc să explice de ce blochează această schimbare, Grindeanu continuă să răspândească ideea falsă că legea ar fi făcută «ca să mă scape». Este o afirmație lipsită de orice temei. Legea nu produce efecte retroactive, ci reglementează exclusiv situațiile viitoare - lucru pe care te-ai aștepta să îl știe președintele Camerei Deputaților”, a afirmat acesta.

Dominic Fritz a adăugat că adevărata miză este păstrarea controlului politic asupra Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Potrivit liderului USR, instituția ar trebui să aplice legea în mod imparțial și nu să decidă, în funcție de interese politice, ce dosare sunt investigate și care rămân nerezolvate.

„Am identificat zeci de situații de incompatibilitate în cazul unor aleși PSD care au fost ignorate, iar averi spectaculoase și achiziții de lux ridică în continuare întrebări fără răspuns și rămân necercetate.

Pentru a proteja acest sistem, Grindeanu pare dispus să sacrifice până și 800 de milioane de euro care aparțin României”, spune acesta.

Grindeanu: „Avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate”

Într-o conferință de presă susținută la Parlament, Grindeanu a afirmat că USR a introdus amendamente la proiectul de lege privind integritatea pentru a-i favoriza pe președintele USR, Dominic Fritz, și pe alți membri ai partidului condamnați pentru conflict de interese.

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„A doua problemă este legată de proiectul de lege privind integritatea, depus ieri la Camera Deputaților de către Partidul Național Liberal. Ceea ce avertizam încă de săptămâna trecută s-a întâmplat. USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și pe alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese.

PSD va accepta vreodată ca, sub pretextul PNRR, USR să aducă atingere standardelor privind integritatea pentru a-și apăra penalii condamnați definitiv? Avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta.

Practic, USR vrea praguri cumulative prin care să se ajungă la reducerea interdicțiilor privind integritatea. Un exemplu clar este că se modifică Codul administrativ pentru ca aleșii locali să nu mai fie în conflict de interese când emit sau votează acte administrative. Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interese. Așa ceva este de neimaginat”, a spus Grindeanu.

„Campionii transparenței ne arată din nou adevărata lor față”

Acesta adaugă că USR a introdus „condiții cumulative astfel încât inspectorul de integritate să nu poată aplica, prin raportul pe care îl întocmește, interdicția de până la trei ani, așa cum era și până acum.”

„Mai mult, au introdus pragul privind integritatea de două salarii minime brute pe economie. Să vă amintesc de reacțiile publice ale liderilor USR și PNL când era vorba de introducerea pragului la abuz în serviciu. Ia să vă dau câteva mostre.

Dați-mi voie să citez: Stelian Ion – «S-a legiferat hoția. S-a legiferat abuzul. Nu va mai fi abuz în serviciu și toți funcționarii publici au semnalul acesta că pot abuza». Cătălin Drulă – «Vor să dea drumul la furat». Ionuț Moșteanu – «Am ieșit în stradă să oprim hoția pregătită de Liviu Dragnea.» Acum, USR preia exact același model și pune prag.”

Grindeanu susține că „practic, campionii transparenței ne arată din nou adevărata lor față”.

„S-au cocoțat pe un val de moralitate și se băteau cu cărămida în piept pentru integritate. Acum au introdus amendamente care amputează controlul Agenției Naționale de Integritate asupra averilor demnitarilor.

Vor ca verificările din oficiu, de exemplu, să fie limitate la maximum cinci ani, iar dosarele să fie clasate dacă evaluarea durează prea mult. Adică un fel de „scapă cine poate” și cine trage de timp.

Vor, de asemenea, să nu mai fie conflict de interese nici când dau bani publici către ONG-urile din care fac parte. Dosarul civil în care este implicat domnul Coliban, de la Brașov, fost primar, este fix pe această speță.

Aceștia sunt oamenii care strigau «Fără penali» pe străzi, dar care acum, în Parlament, votează ca totul să fie la secret.”

Nu în ultimul rând, Grindeanu transmite că „este o ipocrizie revoltătoare”, adăugând că „pentru ei, integritatea, până la urmă, așa cum arată acest proiect, reprezintă doar un slogan de campanie, nu o regulă pe care să o aplice propriilor buzunare.”

„Vreți să fiu sincer? Mă aștept la o reacție de revoltă a societății civile și anunț public că Partidul Social Democrat va vota împotriva tuturor acestor prevederi din proiectul de lege transmis la Parlament ieri.”

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