Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
Ilie Bolojan: „Nu e o înghesuială mare să fii susținut. De multe ori pari singur”

Publicat:

Pentru a ne putea reduce cheltuielile ca țară trebuie să facem o analiză acolo unde avem cheltuieli care nu se justifică, a declarat premierul Ilie Bolojan, miercuri, la emisiunea „România în Direct”, de la Europa FM, unde a fost întrebat și dacă și-ar dori mai multă susținere din partea președintelui Nicușor Dan.

Premierul a vorbit despre discuțiile avute cu Nicușor Dan. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Premierul a explicat că „ sunt cheltuieli inutile în multe primării, uneori și în consilii județene, nu toate”

„Se consumă resurse inutile care sunt colectate de la cetățeni. În loc să se ducă pe investiții, se duc pe salariile unor oameni care nu își justifică activitatea. Făcând o analiză, asta ar însemna o reducere de 10% a personalului din administrația publică locală. Având în vedere că sunt 130.000 de oameni care lucrează în aparatele proprii ale CJ-urilor și primăriilor, aceasta ar fi cifra. Consider că dacă s-ar face această reducere s-ar constata că sistemul funcționează cel puțin la fel de bine ca și înainte”, a declarat premierul

Ilie Bolojan a precizat că „doar pe reședințele de județ și pe consiliile județene” se vor face „calcule de rafinare”.

„Dacă astăzi ai lege prin care poți să îți reduci organigrama, trebuie să ai voința și să faci același lucru”, a mai spus prim-ministrul.

Întrebat cum ajută acest lucru la reducerea deficitului bugetar, Ilie Bolojan a răspuns:

„Orice leu economisit înseamnă bani care se duc în investiții”.

Potrivit premierului, dacă ar pleca din funcții 13.000 de oameni din administrația publică locală, statul ar economisi 1,2 până la 1,4 miliarde de lei pe an.

„Nu vom putea recâștiga încrederea celor care lucrează pe cinstite în sectorul privat sau public, nu vom putea recâștiga încrederea antreprenorilor să își plătească banii la bugetele de stat decât atunci când ei percep că banii lor nu sunt risipiți. Când oamenii văd că o parte din banii pe care îi plătesc se duc pe apa sâmbetei, n-au cum să plătească voluntar lucrurile, a adăugat Ilie Bolojan

Concluzia discuțiilor cu Nicușor Dan

Prim-ministrul a vorbit și despre discuțiile avute pe această temă cu președintele Nicușor DanȘ

„A fost o discuție legată de modul în car s-ar face această reducere de personal în administrațșie, astfel încât să aibă un efect real. Ceea ce s-a convenit – până la jumătatea lunii să se găsesscă o formulă prin care într-adevăr, dacă avem un angajament în coaliție să echilibrăm bugetele și prin reducreea de personal și prin toate reformele conexe care țin de acest pachet de administrație, atunci să se facă inclusiv cu o reducere de 10% a personalului efectiv. A fost concluzia acestei discuții”

Condiția pentru funcționarea Coaliție: „Atacurile să fie limitate”

Premierul a mai explicat că partidele din Coaliția de guvernare au convenit că e nevoie de o atitudine solidară și respectuoasă pentru ca aceasta să poată funcționa în continuare:

„Dacă dorim ca această coaliție să funcioenze, relațiile dintre partide trebuie să se bazeze pe respect, să existe o anumită solidaritate și atacurile să fie limitate, pentru că altfel înctederea între parteneri scade și nimeni nu câștigă nimic. Asta a fost o concluzie a discuțiilor”.

„Nu se întâmplă nicăieri să ai procese în cascadă pe drepturi salariale și nimeni să nu facă nimic”

 Premierul a vorbit și despre discuția cu reprezentanții instituților principale care gestionează domeniul juridic din România.

„Am venit apoi cu o propunere care a introdus această perioadă de zece ani de trecere de la vârsta de pensionare de 48 de ani, cât este astăzi, la cea de 65 de an (...) Datorită câștigării celor 23.000 de procese pe care le-au generat magistrații în ultimii ani, statul român cred că le-a achitat până acum aproape două miliarde de euro. Trebuie găsită o soluție, dar soluția de fond, în afară de a plăti ceea ce este de plătit este să venim cu o legislație clară care să nu mai permită un astfel de sistem. Nu se întâmplă nicăieri să ai procese în cascadă pe drepturi salariale și nimeni să nu facă nimic”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: „Nu e o înghesuială mare să fii susținut. De multe ori pari singur” 

Întrebat dacă și-ar dori să îl audă pe președinte și susținându-l, Ilie Bolojan a răspuns:

„În general, atunci când faci lucruri care nu sună bină, indiferent din ce domeniu, sunt puțini oameni care vin și susțin. A crescut TVA, vor crește impozitele pe proprietate, se concediază oameni etc. Aceste lucruri sunt dificile, indiferent cine ocupă un post și trebuie să le ia. Nu e o înghesuială mare să fii susținut. De multe ori pari singur. Când se inaugurează o investiție, când sunt lucruri care arată bine sunt mai mulți oameni acolo”.

Politică

