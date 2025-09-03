search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Județele care se descurcă fără probleme cu mai puțini angajați în administrația publică

Publicat:

Declarația premierului Ilie Bolojan despre necesitatea concedierilor în administrația publică a generat marți controverse, însă datele analizate de „Adevărul” arată că, în unele județe, există chiar posibilitatea de a face noi angajări.

Bugetari care încearcă să rezolve problemele contribuabililor care stau la coadă
Sunt primării și Consilii JUdețene care ar avea nevoie de mai mulți angajați. Foto arhivă

Din datele Guvernului analizate de „Adevărul” reiese că cel mai mare deficit de angajați este la nivelul județelor Iași și Constanța care ar mai putea angaja câteva sute de persoane.

- Consiliul Județean Iași are 189 de angajați și ar putea să mai angajeze 438 de persoane încadrându-se în reducerea de personal de 40% propusă de Guvern.

- CJ Constanța are 182 ar mai putea să mai angajeze 390,

- CJ Ilfov are 337 de angajati, ar putea să mai angajeze 121,

- CJ Tulcea are 233 mai e loc pentru 194,

- CJ Sibiu are 246 mai poate angaja 68,

- CJ Dâmbovița are 401 mai poate angaja 103,

- CJ Olt are 131 mai poate angaja 218

- CJ Sălaj are 134 mai poate angaja 68.

Într-o situație asemănătoare se află și jumătate din primăriile de sector din București:

- Primăria Sectorului 1 are 596 de angajați, mai poate angaja încă 141 fără a depăși numărul total de personal redus cu 40%,

- Primăria Sectorului 4 are 426 de bugetari, putând să mai angajeze încă 434,

- Primăria Sectorului 5 are 573 de angajați, putând să mai angajeze încă 197 fără a depăși numărul maxim de angajați în condițiile reducerii cu 40% cerute de Guvern.

În ce privește municipiile care și-ar putea spori personalul, acestea sunt:
 - Tulcea are 233 posturi ocupate, putând să mai angajeze 194,

- Brăila are 405 posturi ocupate, putând să mai angajeze 174

- Bacău are 461 posturi ocupate, putând să mai angajeze 167

- Târgoviște are 401 posturi ocupate, putând să mai angajeze 103

- Slatina are 296 posturi ocupate, putând să mai angajeze 97.

De unde se taie cele mai multe posturi

Guvernul a prezentat marți o simulare privind reducerea numărului de posturi în administrația publică locală, cu scopul de a diminua cheltuielile bugetare. Planul Executivului, condus de premierul Ilie Bolojan, prevede stabilirea prin lege a unui plafon maxim de angajați pentru fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT), în funcție de numărul de locuitori.

Potrivit datelor Guvernului, consultate de „Adevărul”, printre cele mai mari tăieri de posturi s-ar număra următoarele județe și Bucureștiul:

- Argeș ar trebui să reducă 649 de posturi ocupate, din 58 de UAT (Unitate administrativ teritorială), ceea ce ar însemna o tăiere de 16% a numărului de posturi ocupate;

- Suceava – 627 de posturi tăiate, o reducere cu 13% în 48 de UAT;

- Prahova 724 de posturi tăiate, adică 15% din totalul posturilor ocupate în 68 de UAT

- București 709 posturi ar trebui tăiate, adică 8% în 4 UAT;

- Mehedinți – 301 posturi tăiate, adică 15% din totalul posturilor ocupate în 32 de UAT;

- Galați ar trebui să taie 522 de posturi ocupate, adică 17%, în 61 de UAT;

- Mureș – reducere cu 13% a numărului de posturi (513 posturi) în 56 de UAT;

- Dolj – 413 posturi tăiate, o reducere cu 10% în 65 de UAT;

- Hunedoara – 450 de posturi tăiate, o reducere cu 14% în 46 de UAT.

Per total, reducerea efectivă a numărului de posturi ocupate ar fi de doar 13.098 din cele 128.884 posturi ocupate, adică doar 10%, care ar afecta jumătate din unitățile administrative din țară – 1.655 UAT din cele 3.228 existente.

Politică

