Alexandru Nazare: Nu se pune problema schimbării premierului Ilie Bolojan. Stabilitatea este esențială pentru România

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni seară că în interiorul Partidului Național Liberal nu există nicio discuție privind o eventuală schimbare a premierului Ilie Bolojan, subliniind că Guvernul are nevoie de stabilitate pentru a-și continua agenda de reforme.

Invitat la Antena 3, Nazare a afirmat că „nu încape discuție” ca un premier cu rezultate să fie pus sub semnul întrebării, mai ales în contextul economic și politic actual.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut un rol extrem de important. A condus acest proces, a discutat cu toate partidele și a reușit să mențină un echilibru important. Din toate informațiile pe care le am, în PNL nu se pune problema ca un premier cu rezultate să fie pus în pericol”, a declarat ministrul Finanțelor.

Nazare a insistat asupra importanței stabilității guvernamentale, arătând că aceasta este esențială atât pentru economie, cât și pentru credibilitatea României în plan extern. Potrivit ministrului, inclusiv investitorii străini au transmis mesaje clare în acest sens.

„Este nevoie de stabilitate. De pe urma stabilității au de câștigat și partidele, și țara. Investitorii ne vorbesc constant despre acest lucru, iar obiective majore precum aderarea la OCDE sau accesarea fondurilor europene depind de menținerea unui climat predictibil”, a explicat Nazare.

Oficialul liberal a criticat, totodată, apariția în spațiul public a speculațiilor privind tensiuni în interiorul coaliției de guvernare, afirmând că astfel de discuții pot afecta negativ România.

„Nu cred că ar fi benefic pentru România să discutăm despre o schimbare de premier. Aceste acuze sau discuții din presă legate de stabilitatea coaliției reprezintă, din păcate, forme de autosabotaj. Cu toții putem câștiga dacă rămânem împreună și urmăm o direcție comună”, a adăugat Alexandru Nazare.

Declarațiile vin în contextul unor speculații apărute recent în spațiul public privind posibile tensiuni în coaliția de guvernare și scenarii legate de conducerea Executivului.