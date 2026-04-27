Cine este deputatul care a semnat „primul moțiunea de cenzură”: a trecut prin mai multe partide politice

Deputatul Dumitru Coarnă a anunțat că a semnat primul moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, susținând că gestul său este unul de responsabilitate politică.

Într-o postare pe Facebook, Coarnă a transmis că demersul nu este unul simbolic, ci o reacție la direcția actuală a guvernării.

„Am semnat primul moțiunea de cenzură, nu din orgoliu, ci din responsabilitate. Moțiunea de cenzură nu este un gest politic de imagine, este un instrument constituțional prin care Parlamentul poate opri un guvern care a pierdut direcția, încrederea și contactul cu realitatea. Iar când deciziile lovesc direct în economie, în resursele țării și în nivelul de trai al românilor, tăcerea nu mai este o opțiune”, a scris deputatul.

Deputatul a acuzat Executivul că ar ignora interesul public și ar transfera costurile deciziilor către populație.

„Nu mai vorbim despre greșeli izolate. Vorbim despre un mod de a guverna care ignoră interesul național, care împinge costurile către cetățeni și care tratează România ca pe o administrație de avarie. Am semnat această moțiune pentru că este nevoie de un semnal clar: până aici”, a mai spus acesta.

Coarnă a mai subliniat că Parlamentul trebuie să intervină în astfel de situații: „Parlamentul nu este decor. Are obligația să intervină atunci când Guvernul deraiază. Iar acest moment a venit. Dacă există responsabilitate politică reală, această moțiune trebuie susținută. Dacă nu, fiecare vot împotrivă va spune clar de ce parte se află.”

Dumitru Coarnă a fost ales deputat în 2020 pe listele PSD, ulterior activând ca parlamentar neafiliat, iar apoi în AUR, revenind ulterior la statutul de independent. Fostul lider sindical și ex-membru SOS România, anunța, în octombrie 2025, înființarea unui nou partid politic, Forța Alternativă pentru România (FAR), care se poziționează ca o alternativă de centru-dreapta pentru românii dezamăgiți de actuala clasă politică.

Moțiune de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan

PSD și AUR au anunțat luni că vor iniția, în comun, o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, demers care ar putea duce la demiterea executivului în actuala configurație parlamentară. Cele două formațiuni susțin că au șanse reale să obțină majoritatea necesară pentru ca moțiunea să fie adoptată.

Pentru adoptarea moțiunii sunt necesare cel puțin 233 de voturi din totalul de 463 de parlamentari. PSD și AUR cumulează aproximativ 219 voturi, fiind la limită în a obține sprijinul necesar.

Opoziția mizează însă și pe susținerea altor formațiuni, precum S.O.S. România, POT și PACE, dar și pe voturi din rândul parlamentarilor neafiliați, ceea ce ar putea duce totalul peste pragul necesar.

De cealaltă parte, Guvernul condus de Ilie Bolojan este susținut de Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România, care, împreună cu grupul minorităților naționale, nu ar avea suficiente voturi pentru a bloca moțiunea în cazul unei mobilizări complete a opoziției.