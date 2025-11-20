„Am propus-o eu și sunt mândru că a acceptat”. Cine a susţinut-o pe cumnata lui Cătălin Drulă pentru funcţia de secretar de stat

Numirea Alinei Gîrbea ca secretar de stat la MIPE a stârnit controverse și speculații privind sprijinul din spatele acestei decizii. Liderul USR intervine și clarifică situaţia, criticând în același timp atacurile la adresa ei, pe care le consideră misogine.

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat dur la comentariile apărute în spațiul public după numirea Alinei Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă, în funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Printr-un mesaj postat joi, 20 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, el recunoaşte că că el a propus-o pentru funcție, pe baza experienței sale profesionale, și a respins categoric speculațiile care au vizat-o pe colega sa.

Dominic Fritz a criticat ceea ce a numit „reflexul misogin” din politică, afirmând că performanțele femeilor sunt prea des puse pe seama influenței unor bărbați, nu pe merit.

„M-am săturat de reflexul misogin din politică! În faţa unei femei competente, răspunsul e mereu acelaşi: «sigur în spate e un bărbat». Faptul că o femeie performează fără sprijinul vreunui bărbat îi calcă pe nervi”, a scris liderul USR pe Facebook.

Controversele au apărut după ce în spațiul public au fost vehiculate speculații potrivit cărora Alina Gîrbea ar fi obținut funcția datorită unei legături de rudenie cu Cătălin Drulă.

„După ce colega mea, Alina Gîrbea, a fost numită secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, nu au întârziat atacuri interesate că ar fi ajuns acolo printr-o presupusă relaţie de rudenie cu Cătălin Drulă. Soţ, cumnat, iubit, amant, nu contează, important e să reducem femeia la o relaţie cu un bărbat”, mai scrie el, insistând asupra competenței profesionale a Alinei Gîrbea şi evidențiind parcursul ei de 15 ani în instituțiile europene, studiile la Sciences Po Paris și experiența alături de personalități importante ale politicii europene.

„O profesionistă cu 15 ani de experienţă în instituţiile europene, cu studii solide la Sciences Po Paris, cu un CV de carieră internaţională. A lucrat cu fostul preşedinte al Parlamentului European, David Sassoli, cu Dacian Cioloş, cu Cristian Preda, cu Comisia Europeană. A ajuns acolo pe merit. Dar pentru unii, o femeie nu poate fi pur şi simplu competentă. Trebuie neapărat să fie «a cuiv»”, a punctat Dominic Fritz.

Liderul USR acuză că cel vizat de atacuri e Cătălin Drulă

Liderul USR susţine și că atacurile sunt îndreptate, de fapt, împotriva candidatului partidului la Primăria Capitalei.

„Acest atac la adresa lui Cătălin Drulă de fapt e jegos şi misogin. Şterge cu buretele o carieră construită cinstit. Răneşte gratuit o profesionistă doar pentru că e femeie. Şi încearcă să lovească prin ea în candidatul nostru la Primăria Capitalei”, acuză el.

Dominic Fritz a mai punctat că a existat, într-adevăr o relaţie de rudenie între Alina Gîrbea și Cătălin Drulă, dar aceasta s-a încheiat, iar realizările ei profesionale nu au nicio legătură cu cariera politică a fostului lider USR.

„Alina nu are nimic de ascuns. A spus limpede că a existat o relaţie de rudenie cu Cătălin Drulă, între timp încheiată. Dar când Alina reuşea în instituţiile europene, Cătălin Drulă de-abia intra în politică”, a explicat Dominic Fritz, care a ţinut să puncteze că decizia numirii ei ca secretar de stat i-a aparținut în totalitate: „Pentru funcţia de la minister am propus-o eu, nu altcineva, şi sunt mândru că a acceptat. La fel cum sunt mândru că dintre cei 8 secretari de stat care până acum au fost numiţi din partea USR, 4 sunt femei”.