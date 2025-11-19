Guvernul vizează doar pensionarii speciali în legea care limitează cumulul pensie-salariu | Surse

Noua variantă a proiectului privind interzicerea cumulului pensie-salariu îi vizează exclusiv pe pensionarii speciali care sunt angajați în sistemul public. Potrivit unor surse guvernamentale, aceștia ar putea continua să lucreze la stat doar dacă acceptă o reducere drastică a pensiei, de până la 85%.

Surse guvernamentale au declarat miercuri pentru G4Media că noua formă a proiectului inițiat de guvernul Bolojan introduce o prevedere esențială: măsura se aplică doar pensionarilor speciali (cei cu pensii necontributive) care sunt reangajați în instituțiile publice.

În forma inițială a draftului, consultat marți de G4Media, această precizare lipsea.

Potrivit surselor citate, proiectul nu îi va atinge pe pensionarii care primesc pensii bazate pe contributivitate și care lucrează în domenii precum educație, sănătate sau alte sectoare bugetare.

Măsura îi vizează exclusiv pe beneficiarii de pensii speciale

Dacă proiectul va intra în vigoare, el se va aplica doar categoriilor care primesc pensii speciale: magistrați, militari, personal aeronautic navigant, funcționari publici parlamentari, angajați ai Curții de Conturi și diplomați. Aceștia vor putea rămâne angajați la stat doar dacă acceptă să renunțe la 85% din pensie, au explicat surse guvernamentale pentru G4Media.

Potrivit acelorași surse, guvernul ia în calcul să promoveze această prevedere fie printr-un proiect de lege supus asumării răspunderii, fie printr-o procedură accelerată în Parlament.