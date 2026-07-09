Un fost polițist bolnav de cancer dă în judecată MAI. O operație care a costat 75.000 de lei, refuzată la decontare

Un fost comisar-șef de poliție, bolnav de cancer, cere în instanță decontarea celor 75.050 de lei plătiți pentru o operație la un spital privat. MAI a refuzat solicitarea, motivând că intervenția putea fi făcută într-un spital de stat.

Fost angajat al DNA și fost comisar-șef în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, bărbatul s-a pensionat în 2018. Cinci ani mai târziu, a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar invaziv în stadiul IV, cu metastaze pleurale și osoase, scrie Ziarul de Iași.

El a fost operat la Spitalul Memorial Băneasa, unde a suferit o intervenție robotică de lobectomie pulmonară, urmată de chimioterapie și imunoterapie. Costul operației s-a ridicat la 75.050 de lei, sumă achitată din economiile personale.

MAI a refuzat să-i deconteze operația

În noiembrie 2025, fostul polițist a solicitat fostului angajator decontarea cheltuielilor. Cererea i-a fost respinsă după trei luni, IPJ motivând că intervenția ar fi putut fi efectuată într-un spital public și că la dosar nu fusese depus un „decont detaliat”.

Fostul polițist a dat în judecată Ministerul Afacerilor Interne și Casa de Asigurări AOPSNAJ, cerând restituirea celor 75.050 de lei. El susține că factura depusă la dosar conținea toate detaliile privind serviciile medicale și că nimeni nu i-a solicitat un alt document.

De asemenea, fostul comisar afirmă că nu avea posibilitatea unei intervenții similare în rețeaua sanitară a MAI, deoarece aceasta nu dispunea de chirurgie robotică. Potrivit acestuia, posibilitatea efectuării unor astfel de operații în spitalele publice a fost introdusă abia în acest an, iar gravitatea bolii impunea o intervenție de urgență.

Procesul a rămas blocat

Dosarul a fost înregistrat inițial la Secția civilă a Tribunalului, însă magistrații au apreciat că nu este de competența lor. Ei au arătat că nu este vorba nici despre un litigiu de asigurări sociale, întrucât decontarea este solicitată de la structurile MAI, și nici despre un litigiu de muncă, deoarece reclamantul este pensionar.

Judecătorii au concluzionat că fostul polițist contestă refuzul unei instituții publice de a-i deconta cheltuielile medicale, astfel că dosarul trebuie analizat de Secția de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului, către care a fost trimis.

Dacă și această secție își va declina competența, instanța care va soluționa cauza va fi stabilită de Curtea de Apel.