Video Răceala lui Trump față de Giorgia Meloni, surprins la summitul NATO, alimentează tensiunile dintre cei doi lideri

Tensiunile dintre președintele SUA și premierul Italiei continuă, după ce Donald Trump a afirmat că Giorgia Meloni „l-a implorat” să facă o fotografie cu ea, iar liderul italian i-a răspuns public. Un nou moment, surprins la summitul de la Ankara, pare să alimenteze conflictul dintre cei doi.

Donald Trump a provocat un nou scandal diplomatic după ce a trecut pe lângă Giorgia Meloni fără să o salute și fără măcar să se uite spre ea, în timp ce liderii prezenți la summitul NATO de la Ankara, din Turcia, se pregăteau pentru tradiționala fotografie de grup, scrie Daily Mail.

Surse citate de publicație susțin că Trump și Meloni au evitat în mod deliberat orice contact pe parcursul reuniunii de la Ankara.

Dincolo de acest moment rece, relațiile dintre cei doi lideri au rămas extrem de tensionate după schimbul de replici avut la summitul G7 de la Évian-les-Bains, Franța, desfășurat luna trecută.

Conflictul a izbucnit după ce Trump a ironizat-o pe premierul italian într-o intervenție la un post de televiziune din Italia, afirmând că aceasta „l-a implorat” să facă o fotografie cu ea.

Președintele american s-a lăudat spunând: „Își dorea foarte mult să facă o fotografie cu mine. N-aș fi acceptat, dar mi s-a făcut milă de ea.”

„Poate că se bucură că am vorbit cu ea, dar nu aveam nicio obligație să o fac”, a adăugat el ulterior.

Giorgia Meloni a reacționat printr-un mesaj video dur, în care a declarat că nici ea, nici Italia nu imploră niciodată pe nimeni pentru nimic.

Premierul italian a spus că a fost surprinsă de faptul că președintele american a ales să critice public un aliat occidental, mai ales având în vedere relația apropiată pe care au avut-o în trecut, adăugând cu regret: „Până la urmă, nu este pentru prima dată când se întâmplă.”

Meloni l-a acuzat pe Trump că este indulgent cu adevărații adversari ai Statelor Unite și ai Occidentului, în timp ce își atacă aliații tradiționali.

„Nu pot decât să spun că este o mare rușine că nu dă dovadă de aceeași fermitate față de dușmanii Occidentului, ai Statelor Unite, și față de liderii alături de care apare în public”, a declarat Meloni.

Conflictul s-a amplificat după ce Donald Trump a publicat pe rețelele sociale mai multe mesaje în care susținea că premierul italian Giorgia Meloni „i-a cerut în repetate rânduri să facă o fotografie cu ea” în timpul summitului G7 din Franța.

„Popularitatea ei în Italia este în scădere, poate pentru că a refuzat Statele Unite ale Americii, o țară care iubește sincer și protejează Italia, în privința împiedicării Iranului să obțină sau să dezvolte arme nucleare”, a afirmat Trump.

El a făcut referire și la faptul că, în luna martie, când a lansat o operațiune militară împotriva Iranului, Italia ar fi interzis aeronavelor militare americane să aterizeze la baza aeriană Sigonella din Sicilia.

Trump a publicat și o fotografie în care Giorgia Meloni îi zâmbește, pe contul său de Truth Social, însoțită de mesajul: „Este nevoie de un ordin de restricție”.

Escaladând și mai mult conflictul, Trump ar fi amenințat cu retragerea completă a trupelor americane din Italia.

Până de curând, Giorgia Meloni era considerată principalul intermediar între Casa Albă și dreapta conservatoare europeană, fiind singurul lider european care a participat la ceremonia de învestire a lui Donald Trump de anul trecut.