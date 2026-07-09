La 87 de ani, contestă Bacalaureatul după ce a picat pentru a treia oară: „Am fost nedreptățit”

Un pensionar în vârstă de 87 de ani din Polonia a devenit din nou subiect de interes după ce a susținut, pentru al treilea an consecutiv, examenul de Bacalaureat, însă nu a reușit să îl promoveze. Convins că notele nu reflectă prestația sa, bărbatul a anunțat că va depune contestație și ia în calcul o nouă încercare anul viitor.

Józef Peruga, fost șofer de autobuz din orașul Kalisz, a intrat în istorie în 2024, când a devenit cel mai în vârstă candidat care a susținut examenul de Matura din Polonia. Povestea sa a atras atenția datorită dorinței de a obține diploma de liceu, un obiectiv pe care nu l-a abandonat nici la aproape 90 de ani, scrie TVPWorld.

La prima încercare, în 2024, Peruga a promovat probele la limba germană și geografie, însă nu a obținut note de trecere la limba polonă și matematică. A revenit la examen și în următorii doi ani, hotărât să își îndeplinească visul.

În sesiunea din 2026, rezultatele au fost însă și mai slabe. Pensionarul a fost declarat respins la limba germană, limba polonă și matematică.

„Simt că am fost nedreptățit”, a declarat Józef Peruga pentru publicația Super Express.

El susține că a rezolvat bine subiectele la limba polonă și că la matematică a fost foarte aproape de nota minimă de promovare.

Pensionarul a anunțat că va depune contestație și spune că nu exclude posibilitatea de a se înscrie din nou la examen și în 2027.

Născut în 1939, Józef Peruga a avut o copilărie dramatică. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, după invazia Poloniei de către Germania nazistă, a fost internat, pe când era copil, într-un lagăr german din orașul Łódź.

După război și-a continuat studiile la o școală tehnică din apropierea orașului Kalisz și a lucrat de-a lungul vieții ca lăcătuș, producător de covoare și șofer de autobuz.

Deși anul trecut primarul orașului i-a oferit o diplomă onorifică de Bacalaureat, Peruga spune că își dorește să obțină certificatul în mod oficial.

„Pentru mine, educația a fost întotdeauna cel mai important lucru. Toată viața am trăit fără această diplomă de liceu”, a mărturisit el.

Potrivit Comisiei Centrale de Examinare din Polonia, peste 81% dintre candidații înscriși la examenul de Matura din acest an au promovat. Aproximativ 12% dintre cei care au picat o singură probă obligatorie vor putea susține o nouă examinare în luna august, în timp ce peste 6% dintre candidați vor trebui să aștepte sesiunea de anul viitor.

În Polonia, promovarea examenului de Matura este obligatorie pentru admiterea la universitate, iar probele obligatorii sunt limba polonă, matematica și o limbă străină.

Perseverența lui Józef Peruga a transformat povestea sa într-un simbol al dorinței de a învăța, demonstrând că ambiția de a obține o diplomă nu ține cont de vârstă.