Hurezeanu, despre confuzia lui Trump: „Eroare pardonabilă”. De ce vizita lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace contează mai mult decât pare

Prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii de la Washington este „legitimă și oportună”, afirmă Emil Hurezeanu. Fostul ministru de Externe a subliniat că România are expertiză solidă în Orientul Apropiat și poate folosi această platformă pentru a consolida dialogul strategic cu Statele Unite.

Potrivit fostului ministru, Nicușor Dan ar putea aborda cu președintele american teme esențiale pentru securitatea regională și pentru cooperarea bilaterală. Printre acestea: menținerea trupelor americane în bazele din România, inclusiv la Mihail Kogălniceanu; continuarea parteneriatului strategic la nivelul ridicat din ultimii ani; includerea României în proiectele americane privind explorarea metalelor rare, având în vedere resursele interne și poziția geografică.

„Aș spune că poate să îi ceară, mai ales că propunerea a venit de la liderul american, continuarea acestui parteneriat la parametri de excelență din ultimii ani, menținerea trupelor americane în bazele românești și la Mihail Kogălniceanu, încadrarea României pe radarul intereselor strategice ale SUA, consolidarea ei când e vorba de exploarera zăcămintelor de metale rare”, a declarat fostul ministru la Antena 3 CNN.

Emil Hurezeanu a amintit că România este unul dintre statele europene cu cele mai importante zăcăminte de metale rare și are accesul cel mai scurt către resursele din nordul Mării Negre, aflate pe teritoriul Ucrainei neafectat de dispute.

„Când se va fi stabilit pacea în Ucraina, există acorduri între SUA și Ucraina pentru explorarea zăcămintelor, accesul cel mai scurt dinspre Europa, având în vedere prezența americanilor în Dobrogea, spre Ucraina se face prin Galați, din România. Toate aceste date sunt atuuri despre care președintele poate să vorbească, în sfârșit, în mod bilateral cu președintele Trump”, a spus Emil Hurezeanu la Antena 3 CNN.

De ce este considerată oportună Vizita lui Nicușor Dan la Washington

Emil Hurezeanu a subliniat că România are o lungă tradiție diplomatică în Orientul Apropiat, menținând relații constante atât cu Israelul, cât și cu Autoritatea Palestiniană. El a amintit inclusiv operațiunile umanitare gestionate de București, precum transferul prin Tel Aviv al unor civili palestinieni către spitale din România.

În opinia sa, în acest context, participarea lui Nicușor Dan la reuniunea dedicată procesului de pace din Gaza este „binevenită și utilă”.

Reacții după confuzia lui Donald Trump

Fostul ministru a comentat și momentul în care președintele american l-a numit pe Nicușor Dan „prim-ministru”, considerând incidentul o eroare „explicabilă și pardonabilă”.

Emil Hurezeanu a remarcat că Donald Trump are o relație apropiată cu comunitatea românească și a oferit exemple de colaborări culturale și profesionale din trecut.

România, prezentă ca observator

La reuniunea Consiliului Păcii, România participă în calitate de observator, alături de Italia, Grecia, Cehia, Cipru și Mexic. Dintre statele Uniunii Europene, doar Ungaria și Bulgaria au acceptat invitația de a deveni membre cu drepturi depline ale forumului.