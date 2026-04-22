Guvernul respinge presupusele liste cu miniștri interimari. Ioana Dogioiu: „Sunt false și nu se bazează pe informații reale”

Purtătoarea de cuvânt al guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis, miercuri, că presupusele liste cu miniștri interimari, apărute în spațiul public, sunt „false și nu se bazează pe informații reale”.

„Ca urmare a unor informații vehiculate în spațiul public, precizez că nu există propuneri privind numirea unor miniștri interimari. Guvernul își desfășoară în prezent activitatea în formula în care a fost învestit de Parlament”, a transmis Ioana Dogioiu pe pagina de Facebook a Guvernului.

Potrivit purtătorului de cuvânt, listele vehiculate în spațiul public, cu așa-zisele propuneri de miniștri interimari, sunt „false și nu se bazează pe informații reale”.

Liderii PSD au votat miercuri, în unanimitate, retragerea celor șapte miniștri din Guvern. Acest lucru se va întâmpla joi, înainte de ședința Executivului condus de Ilie Bolojan.

Surse politice citate de Adevărul au afirmat, mai devreme miercuri, că premierul ar intenționa să demită, în ședința de guvern de joi, toți demnitarii PSD – de la miniștri la prefecți – urmând să îi înlocuiască cu tehnocrați și reprezentanți ai societății civile.

Cu toate acestea, premierul Ilie Bolojan a transmis, marți seară, că în condițiile în care miniștrii PSD vor demisiona, titularii de la celelalte portofolii vor prelua responsabilitatea acestor ministere.

„Vom vedea zilele următoare ce se va întâmpla. E un parlament pulverizat, e greu să faci majorități. Dacă joi miniștrii PSD se retrag, suntem pregătiți să îi înlocuim cu ceilalți miniștri. Avem mari priorități precum finalizarea marilor șantiere, ca să nu pierdem banii europeni. Toate sacrificiile făcute un an s-ar pierde”, a spus premierul.

De altfel, tot surse politice spun că liderii PSD susțin varianta unui premier tehnocrat care să-i ia locul lui Ilie Bolojan, caz în care consideră rezolvată criza guvernamentală. Potrivit acestora, președintele Nicușor Dan ar agrea această variantă, doar că liderii PNL i-au transmis clar că nu renunță la Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.

În urma consultărilor care au avut loc miercuri la Cotroceni, premierul Ilie Bolojan i-a transmis președintelui Nicușor Dan că nu demisionează.

„Am prezentat poziția Partidului Național Liberal. Această poziție reflectă deciziile pe care Biroul Politic le-a decis ieri. Și anume faptul că îmi asum în continuare mandatul de premier. Partidul Național Liberal va susține în plan guvernamental și parlamentar activitatea guvernului în așa fel încât să putem desfășura o activitate de administrare a țării în condiții cât mai bune în această situație dificilă”, a declarat premierul după consultări.