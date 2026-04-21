Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nicușor Dan pentru a discuta despre criza politică. „L-am informat că nu voi demisiona"

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seară, că s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan pentru a-l informa cu privire la situația tensionată din interiorul Coaliției de guvernare.

UPDATE - Delegația PNL la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan

Partidul Național Liberal a trans, marți seară, că delegația care va fi prezentă la consultările de mâine, miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni, este formată din Ilie Bolojan, secretarul general Dan Motreanu și prim-vicepreședinții Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea.

Anunțul vine după ce președintele Nicușor Dan a convocat pentru miercuri, 22 aprilie, consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, în baza prerogativelor constituționale, în contextul crizei din Coaliția de guvernare. Întâlnirile vor avea loc la Palatul Cotroceni, pe parcursul întregii zile.

Potrivit Administrației Prezidențiale, consultarea cu PNL va avea loc la ora 10:30, în timp ce discuția cu PSD va avea loc la ora 09:00.

Premierul Ilie Bolojan a reafirmat, marți seară, că nu are de gând să demisioneze și a explicat cum s-a ajuns la actuala criză politică.

„Am lucrat bine în primele luni, când am fost în situația să luăm măsuri de creștere a taxelor, pentru că era o condiție de a nu se bloca fondurile europene. Când am trecut la măsurile din administrație, deja toate deciziile se luau cu frâna de mână trasă. Nu s-au mulțumit, că au văzut că nu au efecte electorale. Fondul de rezervă bugetară nu a mai fost o pușculiță, iar baronii locali de la PSD au avut o stare de nemulțumire. Încerci să scapi de cineva care a impus niște reguli”, a afirmat Ilie Bolojan la Știrile ProTV.

El a afirmat totodată că, în în condițiile în care miniștrii PSD vor demisiona, titularii de la celelalte portofolii vor prelua responsabilitatea acestor ministere.

„Vom vedea zilele următoare ce se va întâmpla. E un parlament pulverizat, e greu să faci majorități. Dacă joi miniștrii PSD se retrag, suntem pregătiți să îi înlocuim cu ceilalți miniștri. Avem mari priorități precum finalizarea marilor șantiere, ca să nu pierdem banii europeni. Toate sacrificiile făcute un an s-ar pierde”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a precizat, de asemenea, că a avut o discuție directă cu președintele, în care și-a exprimat poziția fermă privind rămânerea în funcție.

„Am avut această discuție cu domnul președinte. L-am informat că nu voi demisiona”, a spus premierul.

Acesta a explicat că ar lua în calcul plecarea din funcție doar în anumite condiții, care, în opinia sa, nu sunt îndeplinite în prezent.

„Dacă ar fi o rezervă financiară și aș ști că, schimbând o persoană, toate lucrurile se rezolvă, dacă problemele României dispar […] dacă există niște soluții pe care le-a prezentat Partidul Social-Democrat și dacă le pune pe masă, totul se va rezolva, dar n-au propus nicio soluție”, a afirmat el.

Amintim că Biroul Politic Național al PNL și grupurile parlamentare ale PNL au adoptat, marți, în unanimitate, o rezoluție în care își exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan și pentru finalizarea reformelor asumate.