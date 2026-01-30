Guvernul înăsprește controlul în gestionarea fondurilor PNRR și introduce sancţiuni de până la 15.000 de lei

Guvernul a adoptat o ordonanță care modifică procedurile de management și control ale fondurilor europene din PNRR, introducând corecții financiare și reguli mai stricte de prevenire a neregulilor și fraudelor.

În cadrul şedinţei de vineri, 30 ianuarie, Guvernul a aprobat, prin ordonanță, un set de noi măsuri menite să îmbunătățească gestionarea fondurilor europene alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noile prevederi vizează prevenirea apariției neregulilor, întărirea mecanismelor de control și consolidarea cadrului de administrare a fondurilor europene, atât rambursabile, cât și nerambursabile.

Potrivit unui comunicat al Executivului transmis Agerpres, actul normativ introduce posibilitatea aplicării unor reduceri procentuale și corecții financiare, stabilite în mod proporțional cu gravitatea abaterilor identificate în derularea proiectelor finanțate din PNRR, măsură care are drept scop responsabilizarea beneficiarilor și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Ordonanța reglementează explicit cuantumul acestor corecții pentru contractele de furnizare de produse, prestare de servicii sau execuție de lucrări finanțate din fonduri PNRR, încheiate de beneficiari privați care nu sunt obligați să respecte legislația achizițiilor publice. În astfel de situații, corecțiile se aplică asupra sumelor solicitate la plată sau deja plătite și pot varia între 5.000 și 15.000 de lei, în funcție de severitatea abaterilor constatate.

Conform comunicatului Guvernului, sumele rezultate din aplicarea corecțiilor financiare vor fi recuperate din conturile bugetare aferente fondurilor europene, asigurând astfel menținerea disciplinei financiare și corecta utilizare a resurselor alocate prin PNRR.

Totodată, ordonanța introduce obligații sporite de raportare pentru structurile de control din cadrul autorităților implicate și pentru coordonatorul național. Acestea trebuie să informeze de îndată Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetul European (EPPO), precum și alte instituții relevante, în cazul apariției unor suspiciuni de fraudă sau de conflict de interese.

În situația identificării unor nereguli grave, autoritățile române au obligația de a le raporta Comisiei Europene prin sistemul AFIS-IMS, platforma unică pusă la dispoziție de Uniunea Europeană pentru monitorizarea și gestionarea cazurilor de fraudă și nereguli.

Atât autoritățile, cât și beneficiarii fondurilor trebuie să își modifice procedurile interne de management și control, pentru a le alinia noilor cerințe, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanţei.

În același timp, procedurile de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor aflate deja în curs vor continua să fie reglementate de legislația în vigoare la momentul inițierii acestora.