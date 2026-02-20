Tensiuni între Franța și Italia. Meloni, criticată de Macron după uciderea activistului de extremă dreapta la Lyon

Un schimb de replici acide a izbucnit joi între prim-ministrul italian Giorgia Meloni și președintele francez Emmanuel Macron, după uciderea unui activist de extremă dreaptă la Lyon în weekendul trecut.

Echipa lui Meloni a răspuns atacurilor lui Macron, după ce președintele francez criticase anterior liderul italian pentru declarația că moartea lui Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, reprezintă „o rană pentru întreaga Europă”, scrie POLITICO.

Macron, vorbind în timpul unei vizite în India, a sugerat că Meloni se amestecă nejustificat în treburile interne ale Franței.

Cei doi lideri s-au confruntat pe teme de la migrație până la avort, într-o relație constant tensionată, dar care ar urma să aibă un moment de reconciliere în aprilie, în cadrul unui summit franco-italian la Toulouse.

Răspunsul echipei lui Meloni

Apropiați ai prim-ministrului italian au informat că declarațiile lui Macron au fost întâmpinate „cu uimire” și au subliniat că afirmația lui Meloni avea scopul „de a arăta solidaritate față de poporul francez afectat de acest eveniment teribil și că nu are în niciun fel intenția de a se amesteca în treburile interne ale Franței”.

„Sincer, am fost foarte surprinsă de această declarație a lui Macron. Nu mă așteptam la ea. Reflecția mea nu vizează Franța, ci riscurile polarizării”, a declarat Meloni pentru Sky mai târziu în cursul zilei.

„Îmi pare rău că Macron a perceput asta ca pe o ingerință. Ingerința este altceva, de exemplu atunci când un lider este ales de cetățenii săi și o țară străină spune că va monitoriza statul de drept. Asta este interferență”, a adăugat ea, referindu-se la momentul în care guvernul francez a declarat că va monitoriza statul de drept în Italia, la câteva zile după victoria lui Meloni la alegeri.

Ce a declarat Macron

Mai devreme în acea zi, Macron afirmase că a fost „șocat de faptul că oamenii naționaliști, care nu vor să fie deranjați acasă, sunt întotdeauna primii care comentează ce se întâmplă în alte țări”.

„Dacă fiecare și-ar vedea doar de treaba lui, totul ar fi în regulă”, a spus Macron.

Activistul de extremă dreaptă a murit după ce a fost lovit la cap în timpul unei altercații în afara unei conferințe la care a participat parlamentara europeană de extremă stângă Rima Hassan, la o universitate din Lyon, al treilea oraș ca mărime din Franța.

Procurorul-șef din Lyon a declarat ulterior, joi, că a solicitat punerea sub urmărire penală a șapte persoane, inclusiv a unui asistent parlamentar al unui deputat din Franța Nesupusă („France Unbowed”), pentru omor voluntar. Trei dintre suspecți au declarat că erau sau fuseseră afiliați grupurilor „ultra-stângiști”. Unii au recunoscut că au participat la bătaie, dar toți au negat că intenția lor ar fi fost să-l omoare pe Deranque, a precizat procurorul.

Macron a afirmat că extremele politice ale țării trebuie să „și pună lucrurile în ordine” după această ucidere. „Nu există loc în Franța pentru mișcări care adoptă sau legitimează violența”, a declarat Macron jurnaliștilor în timpul vizitei în India.

Primarul din Lyon, Grégory Doucet, a cerut joi autorităților să interzică un marș de susținere a activistului decedat, programat pentru sâmbătă.