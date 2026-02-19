Adio, finală Alcaraz - Sinner la Doha! Italianul a fost trimis acasă de un jucător din afara Top 10

Italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a pierdut joi seară, la turneul de tenis de la Doha, în fața cehului Jakub Mensik (20 de ani, 16 ATP) și ratează duelul cu marele său rival, spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP).

Meciul s-a terminat cu scorul 7-6 (3), 2-6, 6-3 pentru sportivul care la Australian Open 2026 s-a retras din pricina unei accidentări, înaintea duelului din „optimi” cu sârbul Novak Djokovici (38 de ani, 3 ATP).

Tot astăzi, Alcaraz s-a descotorosit în sferturile de finală de rusul Karen Khachanov (29 de ani, 17 ATP), scor 6-7 (3), 6-4, 6-3.

Semifinalele turneului din Qatar sunt Alcaraz - Rublev și Fils - Mensik.