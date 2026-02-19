Germanca Julia Sauter scrie istorie pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Rezultat de excepție obținut la patinaj artistic

Julia Sauter (28 de ani) a obținut joi seară cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice. Sportiva născută în Germania, dar care a decis să apere culorile României, a reușit cel mai bun punctaj din carieră la programul liber, dar și la total.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE, ora 22:00. Julia Sauter, reprezentanta noastră la patinaj artistic, și-a depășit recordul personal cu 16 puncte, la finalul unei evoluții fără greșeală, urcând pe un provizoriu loc doi! Julia a obținut nu mai puțin de 127,8 puncte, totalul său ajungând la 190,3 puncte.

La mijlocul concursului, Julia Sauter ocupa locul al cincilea, fiind depășită de Amber Glenn (214,91), de Jia Shin (206,68), de Lara Naki Gutmann (195,75), de Iida Karhunen (192,79). Mai sunt de intrat în concurs 12 patinatoare, împărțite în două grupe valorice.

Este cea mai bună clasare a unei patinatoare tricolore din istorie. Înaintea să intre în concurs restul de 15 patinatoare, sportiva este sigură de prezența în top 17 în acest moment. Precedentul record al unei patinatoare din România era poziția 23, Roxana Luca, în 2002.

De precizat că dacă va încheia în top 13, Julia Sauter va depăși și recordul de la masculin al României, deținut de Gheorghe Chiper și Corner Gheorghe - poziția 14.

Parcursul Juliei a început spectaculos în programul scurt, unde a obținut 63,13 puncte, reușind un personal best care i-a asigurat calificarea fără emoții în finală. Precizia execuțiilor sale au fost remarcate de juriu, Julia declarând la finalul primei zile: "În sfârșit a funcționat!".