Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
Fiul lui Kadîrov, vizibil slăbit, îşi ascunde cicatricile sub machiaj. Tensiuni pentru „moştenire” în familia liderului cecen

Adam Kadîrov, fiul liderului cecen, s-a întors la Groznîi după accidentul grav din ianuarie și a participat la ziua surorii sale, vizibil slăbit și cu fața machiată pentru a-și ascunde cicatricile. Măsurile de securitate fără precedent și tensiunea din familie au alimentat speculațiile despre lupte pentru moștenire.

Adam Kadîrov. FOTO: dialog
Adam Kadîrov. FOTO: dialog

După accidentul rutier grav suferit în urmă cu o lună, Adam, fiul liderului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, se află încă în convalescență și trebuie să își ascundă cicatricile sub machiaj. La aniversarea surorii sale, Khadizhat Kadîrova, starea sa fizică vizibil afectată și măsurile de securitate excepționale au creat o atmosferă tensionată, iar unii analiști speculează că incidentul ar putea fi legat de lupte pentru moștenire.

Familia liderului cecen Ramzan Kadîrov trece printr-o perioadă de tensiune vizibilă, după ce fiul său cel mic, Adam Kadîrov, a fost implicat într-un accident rutier grav. Fiul șefului Ceceniei nu și-a revenit complet după rănile suferite și a fost nevoit să își ascundă cicatricile sub machiaj, potrivit surselor citate de mass-media rusă VChK-OGPU, o platformă considerată influentă și asociată cu scurgeri de informații din serviciile de securitate ale Federației Ruse şi preluate de Dialog.

Accidentul s-a produs pe 16 ianuarie, când, potrivit relatărilor, „tineretul de aur” din Groznîi a organizat curse în centrul orașului, provocând un incident rutier de proporții. Adam Kadîrov, despre care se spune că ar fi fost implicat direct în producerea accidentului, a fost transportat de urgență cu un avion special la Moscova pentru tratament. În urma accidentului, Adam a suferit leziuni serioase, inclusiv fracturi la maxilar și leziuni la splină, fiind supus mai multor intervenții chirurgicale.

Recent, Adam s-a întors la Groznîi și a participat la aniversarea surorii sale, Khadizhat Kadîrova. Cu toate acestea, starea sa fizică rămâne fragilă.

Potrivit sursei citate, „Adam Kadîrov a slăbit vizibil și se mișca cu dificultate. Pe fața lui era aplicat machiaj pentru a ascunde cicatricile. Pe lângă leziunea la splină, fiul șefului Ceceniei are maxilarul fracturat și a trecut prin mai multe operații”.

Sărbătoarea fiicei lui Kadîrov a fost marcată de un contrast puternic între festivitate și tensiune. Evenimentul a inclus cântece și dansuri, însă atmosfera a fost una apăsătoare. Măsurile de securitate au fost extreme, indicând teama familiei de eventuale atacuri: control intensificat pentru oaspeți, interzicerea totală a telefoanelor și preluarea cadourilor de către personal specializat, care le transporta direct la pază, fără ca sărbătorita să le primească personal.

Experții și analiștii consideră că aceste măsuri excepționale reflectă o îngrijorare serioasă pentru siguranța membrilor familiei Kadîrov.

În plus, există speculații că accidentul în care a fost implicat Adam ar putea avea legătură cu luptele pentru moștenire și poziția în cadrul familiei liderului cecen, sugerând o dinamică internă complicată și potențial periculoasă.

