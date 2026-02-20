Adam Kadîrov, fiul liderului cecen, s-a întors la Groznîi după accidentul grav din ianuarie și a participat la ziua surorii sale, vizibil slăbit și cu fața machiată pentru a-și ascunde cicatricile. Măsurile de securitate fără precedent și tensiunea din familie au alimentat speculațiile despre lupte pentru moștenire.

Familia liderului cecen Ramzan Kadîrov trece printr-o perioadă de tensiune vizibilă, după ce fiul său cel mic, Adam Kadîrov, a fost implicat într-un accident rutier grav. Fiul șefului Ceceniei nu și-a revenit complet după rănile suferite și a fost nevoit să își ascundă cicatricile sub machiaj, potrivit surselor citate de mass-media rusă VChK-OGPU, o platformă considerată influentă și asociată cu scurgeri de informații din serviciile de securitate ale Federației Ruse şi preluate de Dialog.

Accidentul s-a produs pe 16 ianuarie, când, potrivit relatărilor, „tineretul de aur” din Groznîi a organizat curse în centrul orașului, provocând un incident rutier de proporții. Adam Kadîrov, despre care se spune că ar fi fost implicat direct în producerea accidentului, a fost transportat de urgență cu un avion special la Moscova pentru tratament. În urma accidentului, Adam a suferit leziuni serioase, inclusiv fracturi la maxilar și leziuni la splină, fiind supus mai multor intervenții chirurgicale.

Recent, Adam s-a întors la Groznîi și a participat la aniversarea surorii sale, Khadizhat Kadîrova. Cu toate acestea, starea sa fizică rămâne fragilă.

Potrivit sursei citate, „Adam Kadîrov a slăbit vizibil și se mișca cu dificultate. Pe fața lui era aplicat machiaj pentru a ascunde cicatricile. Pe lângă leziunea la splină, fiul șefului Ceceniei are maxilarul fracturat și a trecut prin mai multe operații”.

Sărbătoarea fiicei lui Kadîrov a fost marcată de un contrast puternic între festivitate și tensiune. Evenimentul a inclus cântece și dansuri, însă atmosfera a fost una apăsătoare. Măsurile de securitate au fost extreme, indicând teama familiei de eventuale atacuri: control intensificat pentru oaspeți, interzicerea totală a telefoanelor și preluarea cadourilor de către personal specializat, care le transporta direct la pază, fără ca sărbătorita să le primească personal.

Experții și analiștii consideră că aceste măsuri excepționale reflectă o îngrijorare serioasă pentru siguranța membrilor familiei Kadîrov.

În plus, există speculații că accidentul în care a fost implicat Adam ar putea avea legătură cu luptele pentru moștenire și poziția în cadrul familiei liderului cecen, sugerând o dinamică internă complicată și potențial periculoasă.