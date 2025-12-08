search
Luni, 8 Decembrie 2025
Firma prietenului fiicei primarului PSD din Târgu Jiu, vizată de Parchetul European. Cum se apără edilul

Publicat:
Ultima actualizare:

Firma prietenului fiicei primarului PSD din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a fost vizată de percheziții ale Parchetului European, fiind suspectată că ar fi implicată în posibile fraude cu fonduri PNRR pentru achiziții de mobilier școlar.

Marcel și Alexandra Romanescu FOTO Facebook
Firma Nedomag Logistic este deţinută de Alexandru Nedelcu şi Nicoleta Iftode, arată documentele oficiale ale companiei, publicate în Monitorul Oficial.

Sursele spun că Alexandru Nedelcu este prietenul Alexandrei Romanescu, fiica cea mare a primarului Marcel Romanescu, iar Nicoleta Iftode este mama băiatului. De altfel, Alexandru Nedelcu apare în fotografii de pe reţelele de socializare alături de primar şi fiica sa.

Firma, în vizorul Parchetului European

Parchetul European a efectuat joi, 4 decembrie, percheziţii la Primăria Târgu Jiu şi la firma Nedomag Logistic de unde procurorii au ridicat mai multe contracte şi documente. Potrivit unor surse judiciare, descinderile au avut loc într-un dosar in rem (în care nu sunt formulate acuzaţii faţă de persoane) care vizează posibile fraude cu fonduri europene. E vorba de achiziții de mobilier şi echipamente făcute în școlile din oraş cu fonduri europene prin PNRR.

Sunt suspiciuni că mobilierul nu ar fi ajuns la timp în unitățile școlare. Directorii de şcoli ar fi semnat recepția, deşi mobilierul ar fi venit abia peste câteva luni. În plus, contractele au fost atribuite prin cumpărare directă, iar firmele câştigătoare aparțin unor apropiați ai primarului din Târgu Jiu, potrivit surselor judiciare.

O altă neregulă ar consta în faptul că, deşi firmele livratoare aveau obligaţia să transporte mobilierul în unităţile şcolare, acesta ar fi fost transportat de angajaţii primăriei sau de către compania Edilitara Public SA, care aparţine primăriei din Târgu Jiu, conform unor surse locale.

De asemenea, potrivit SEAP (portalul de achiziţii publice), firma Nedomag Logistic figurează cu 27 de contracte semnate cu primăria Târgu Jiu pentru livrarea de mobilier şi alte echipamente în unităţile școlare din oraş. Contractele nu au fost acordate prin licitaţie publică deschisă, ci prin selecţie de oferte având drept criteriu cel mai mic preţ, se arată în SEAP.

Spre exemplu, în cadrul unui contract de aproape 74.000 de lei din 30 decembrie 2024, firma Nedomag Logistic a livrat mobilier didactic pentru laboratorul de chimie şi cabinetul de consiliere psihipedagocică din cadrul Liceului Tehnologic Henri Coandă din Târgu Jiu. Potrivit SEAP, oferta firmei prietenului fetei primarului a fost singura depusă în cadrul selecţiei de oferte.

Alexandru Nedelcu, Marcel și Alexandra Romanescu FOTO Facebook
Totodată, în cadrul unui contract de aproape 59.000 de lei din 30 decembrie 2024, firma Nedomag a livrat mobilier pentru un laborator multidisciplinat pentru Colegiul Naţional Spiru Haret din Târgu Jiu. De asemenea, oferta firmei prietenului fetei primarului a fost singura depusă în cadrul selecţiei de oferte.

În cadrul procedurii, primăria Târgu Jiu a justificat procedura de achiziţie “negociată fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene” prin faptul că la licitaţia deschisă nu s-ar fi primit nicio ofertă. Aşa că ar fi fost nevoie de o procedură simplificată de achiziţie.

Primarul Marcel Romanescu neagă acuzațiile

“Firma nu este a ginerelui meu, aşa cum s-a susţinut. Fetele mele sunt necăsătorite. Este vorba de firma prietenului fiicei mele. Dacă vă uiţaţi în lege, veţi vedea că ar fi fost o problemă de incompatibilitate sau conflict de interese dacă am fi cumpărat de la firma mea, a soţiei, copiilor sau fraţilor mei”, a declarat edilul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, pentru G4Media.ro.

El a adăugat: “Firma prietenului fiicei mele a participat ca orice altă firmă la selecţia de oferte şi a câştigat pentru că a venit cu cel mai mic preţ. Dacă reproşez ceva e că băiatul nu m-a ascultat să îşi termine întâi studiile şi abia după aceea să se ocupe de afaceri. Dar generaţiile de azi sunt mai expansive”.

“Nu a fost vorba de cumpărare directă, ci de licitaţie. Dacă vă uitaţi pe contul meu de Facebook, veţi vedea prin martie 2024 că am făcut apel către toate firmele din Gorj să se înscrie în procedura de achiziţie. Important este că am accesat fondurile europene din PNRR şi că unităţile şcolare au mobilier nou”, a mai spus primarul Marcel Romanescu.

În ceea ce priveşte faptul că mobilierul nu ar fi ajuns la timp, edilul susține că acolo unde au fost întârzieri, inclusiv în cazul firmei prietenului fiicei lui, au fost aplicate penalități.

“Angajaţii primăriei sau ai companiei Edilitara au ajutat la transportarea mobilierului vechi din şcoli, nu la aducerea celui nou. Au fost câteva cazuri în care, din pricina faptului că unităţile şcolare erau în reabilitare, firma nu a putut să le aducă direct la şcoală, ci le-am depozitat în altă parte, s-a semnat recepţia, iar apoi când reabilitarea a fost finalizată, mobilierul a fost transportat în unităţile şcolare”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

“Noi am pus la dispoziţia procurorului toate documentele, nu avem nicio problemă, îi ajutăm să verifice tot ce vor”, a adăugat edilul.

Marcel Romanescu este primar în Târgu Jiu din 2017. Inițial a fost sprijinit de PNL, dar în 2023 a anunțat că a trecut la PSD.

