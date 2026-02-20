Actorul Eric Dane, „dr. McSteamy” din serialul Anatomia lui Grey, a murit la 53 de ani

Eric Dane, actor în serialele de succes Euphoria și Anatomia lui Grey, a murit la vârsta de 53 de ani, la mai puțin de un an după ce a dezvăluit public că fusese diagnosticat cu boala neuronului motor.

Dane a decedat joi după-amiază, au anunțat reprezentanții săi printr-un comunicat. El a dezvăluit pentru prima dată în aprilie că fusese diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (ALS), un tip de boală a neuronului motor, scrie The Guardian.

„Și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soția sa devotată [actrița Rebecca Gayheart] și de cele două fiice minunate, Billie și Georgia, care erau centrul universului său”, se arată în comunicat.

ALS este cea mai comună formă a bolii neuronului motor, motiv pentru care termenii sunt adesea folosiți interschimbabil. Este o afecțiune degenerativă terminală care face ca persoanele să-și piardă treptat capacitatea de a folosi membrele, de a vorbi, de a înghiți și, în cele din urmă, de a respira independent.

Nu există tratament; cei cu boală a neuronilor motori mor, în medie, la 27 de luni după diagnostic, însă unii pacienți pot trăi chiar și decenii – cum a fost cazul lui Stephen Hawking, diagnosticat cu o formă lent progresivă a bolii la 21 de ani și care a trăit până la 76 de ani.

Dane a jucat rolul doctorului Mark Sloan, sau „McSteamy”, în Anatomia lui Grey, inițial pentru un singur episod, înainte de a deveni personaj regulat timp de șase sezoane. Mai recent, a apărut în drama HBO Euphoria, interpretându-l pe Cal Jacobs, tatăl personajului lui Jacob Elordi.

Dane urma să apară în sezonul trei al Euphoria, pe care l-a filmat într-un scaun cu rotile din cauza stării sale de sănătate.

„Mă simt norocos că pot continua să lucrez și aștept cu nerăbdare să mă întorc pe platourile de filmare ale Euphoria săptămâna viitoare”, a declarat el pentru People în aprilie, după anunțarea diagnosticului. „Vă rog să ne respectați intimitatea familiei mele în această perioadă.”

Creatorul Euphoria, Sam Levinson, i-a adus joi un omagiu lui Dane, spunând pentru Variety: „Sunt devastat de pierderea prietenului nostru drag, Eric. A lucra cu el a fost o onoare. A fi prietenul său a fost un dar. Familia lui Eric este în rugăciunile noastre. Fie ca amintirea lui să fie o binecuvântare.”

Dane s-a născut în San Francisco în 1972. La vârsta de șapte ani, tatăl său a murit din cauza unei împușcături autoinfligate. „Nu am realizat cât de conștient și vigilent eram la acea vreme până când nu am avut propriii mei copii… [a fost] cu siguranță devastator la doar șapte ani”, a povestit el într-un interviu.

A renunțat la liceu cu o lună înainte de absolvire pentru a urma cursuri de actorie în Los Angeles și a debutat pe ecran într-un episod din 1991 al serialului Saved by the Bell. Rolurile ulterioare au inclus apariții în The Wonder Years, Married… With Children, Charmed, Roseanne și drama medicală Gideon’s Crossing, înainte de a fi distribuit în Anatomia lui Grey, în care a apărut în 145 de episoade între 2006 și 2021.

Dane a jucat ulterior în filme precum X-Men: The Last Stand, Marley & Me, Valentine’s Day, Burlesque și Bad Boys: Ride or Die. De asemenea, a fost protagonist și producător timp de cinci sezoane al serialului The Last Ship, o dramă post-apocaliptică în care a interpretat căpitanul unei nave de război americane care caută un tratament pentru o pandemie globală. Serialul a intrat în pauză în 2017 pentru ca Dane să își poată gestiona depresia.

În ianuarie, Dane urma să primească un premiu de la ALS Network pentru implicarea sa în conștientizarea bolii, însă a renunțat în ultimul moment, invocând faptul că nu era „suficient de bine pentru a participa”, și a transmis un mesaj preînregistrat în schimb.

ALS este cunoscută și sub denumirea de boala Lou Gehrig în America de Nord, după jucătorul de baseball al echipei Yankees, diagnosticat cu această afecțiune în 1939.