Vineri, 30 Ianuarie 2026
Guvernul se reunește în ședință: decizii-cheie pentru telemedicină, examenele medicilor, accizele pentru tutun și protecția patrimoniului cultural

Publicat:

Guvernul se va reuni vineri, 30 ianuarie, într-o ședință în care vor fi abordate mai multe proiecte de lege și ordonanțe, vizând domenii esențiale precum sănătatea, fiscalitatea, transporturile, patrimoniul cultural și fondurile europene.

Ședință de Guvern FOTO: gov.ro
Ședință de Guvern FOTO: gov.ro

Printre principalele teme se numără clarificarea cadrului juridic al telemedicinei, prin modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, astfel încât serviciile medicale furnizate la distanță să fie reglementate diferențiat, în funcție de specialitate și tipul serviciului.

De asemenea, examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist va avea, începând cu sesiunea din semestrul II 2026, subiecte unice pe țară pentru fiecare specialitate, potrivit Agerpres.

Executivul va discuta și modificarea normelor Codului Fiscal privind stabilirea accizelor pentru tutunul pentru mestecat și tutunul pentru prizat, precum și majorarea capitalului deținut de România la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre.

Pe agenda ședinței se află și proiecte vizând implementarea directivelor europene privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, simplificarea procedurilor de înregistrare a sediilor secundare ale contribuabililor, prevenirea și recuperarea neregulilor în accesarea fondurilor externe și naționale și protecția patrimoniului cultural național mobil, inclusiv securitatea bunurilor culturale expuse în străinătate.

De asemenea, Guvernul urmează să discute digitalizarea comunicării avizelor și acordurilor în domeniul urbanismului și construcțiilor, modificări în transporturile rutiere locale și județene, extinderea termenelor pentru realizarea investițiilor în sectorul agricol, actualizarea reglementărilor pentru punerea pe piață a articolelor pirotehnice și aprobarea obiectivelor de investiții publice.

Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” urmează să fie modificat pentru a permite emisiuni de până la 99 miliarde euro, în scopul acoperirii necesarului de finanțare prin euroobligațiuni pentru anul 2026 și debutul anului 2027.

Pe agenda ședinței se află și aprobarea Acordului de cooperare între România și Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, Rodos și Malta, precum și modificări în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor, inclusiv înregistrarea și identificarea animalelor, prevenirea bolilor transmisibile de la animale la om și protecția mediului.

Guvernul își propune astfel să adopte măsuri care să asigure claritate legislativă și eficiență în diverse sectoare cheie ale administrației, economiei și sănătății publice.

image
