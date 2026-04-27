Video Ce șanse dă premierul moțiunii de cenzură. Bolojan: „Dacă nu eliminăm merele stricate, banii țării se vor duce către găurile negre”

Premierul Ilie Bolojan a reacționat luni, 27 aprilie, la anunțul privind moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, afirmând că Executivul va continua să funcționeze atât timp cât beneficiază de sprijin parlamentar. Conform surselor Digi24, au fost strânse semnăturile necesare pentru adoptarea moțiunii PSD-AUR.

Moțiunea PSD-AUR ar fi strâns numărul necesar de semnături

Conform surselor Digi24, au fost strânse semnăturile necesare pentru adoptarea moțiunii PSD-AUR. Amintim, este nevoie de minimum 233 de voturi din totalul de 463 de parlamentari. De partea cealaltă, Guvernul Bolojan este susținut de PNL, USR și UDMR.

Premierul a spus din nou că nu va demisiona. „Eu nu o să mint oameni”

În cadrul emisiunii, Bolojan a reiterat că nu va ceda presiunilor și nu va renunța la funcția de premier.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu poate spune cu exactitate dacă președintele Nicușor Dan ar fi putut preveni actuala criză politică, subliniind că evoluția situației depinde de natura intereselor din interiorul guvernării.

„Atunci când acționezi ai două posibilități, să ai de-a face cu oameni de bună-credință, care sunt în guvernare pentru a face ceva, pentru a îndrepta lucruri, sau să ai de-a face cu altfel de interese, care n-au o logică a bunei guvernări, nici a interesului public”, a afirmat premierul.

Întrebat dacă se aștepta ca șeful statului să îl susțină mai ferm, Bolojan a precizat că relația dintre cei doi a fost una corectă, dar că fiecare își asumă propriile decizii.

„Am avut o colaborare bună în toată această perioadă. Consider că pentru a putea face ceea ce trebuie pentru țară, în reprezentarea ei externă, în plan intern, trebuie să existe o colaborare președinte-premier”, a spus el.

Premierul a respins totodată informațiile potrivit cărora președintele i-ar fi cerut demisia și a reiterat că nu intenționează să renunțe la funcție.

Bolojan a insistat că reformele asumate de Guvern necesită timp și că schimbările reale nu pot fi realizate peste noapte.

„Chiar dacă lucrurile nu sună bine, chiar dacă ne ducem împotriva curentului, chiar dacă nu venim peste așteptările cu care în mod greșit i-am învățat pe oameni, în timp lucrurile se vor vedea. Asta este calea de viitor. În perioada următoare ceea ce spun va putea fi verificat. Nu poți să schimbi lucruri de pe o zi pe alta. Trebuie să nu mai risipim bani de la buget. Eu nu o să mint oameni”, a concluzionat Ilie Bolojan.

„Trebuie să permitem deparazitarea rețelelor electrice”

Premierul a atras atenția că presiunile legate de fondurile europene pot avea efecte directe asupra economiei României, inclusiv scăderea încrederii investitorilor și creșterea costurilor de finanțare.

Bolojan a criticat și tendințele populiste din politica românească, dar și problemele din sectorul energetic, cauzate de lipsa investițiilor în alternative la centralele pe cărbune.

„România are niște angajamente asumate în anii trecuți că va înlocui aceste grupuri. Pentru că nu ne-am făcut treaba, adică nu am construit altceva în locul centralelor pe cărbune, n-am putut respecta aceste angajamente. Am comandat un studiu din care să rezulte ceea ce se poate închide fără să fie afectate echilibrele noastre energetice, mai ales în perioada de iarnă. Închiderea unor centrale pe cărbune nu este un scop în sine. Astăzi, cu costurile generate de prețul certificatelor de bioxid de carbon, cea mai scumpă energie este cea produsă pe cărbune”, a spus premierul, referindu-se la necesitatea eliminării blocajelor și a proiectelor speculative din sistem.

Acesta a explicat că măsurile de transparentizare adoptate de Guvern au întâmpinat rezistență, tocmai pentru că au scos la iveală disfuncționalități.

„Trebuie să permitem deparazitarea rețelelor electrice – și asta a deranjat foarte mult, pentru că a pus reflectoarele pe o zonă unde accesul la rețele a fost blocat din cauza emiterii unui număr mare de autorizații pentru societăți cu proiecte pe hârtie”, a afirmat Bolojan.

„Dacă nu eliminăm merele stricate, banii țării se vor duce către găurile negre”

Premierul Ilie Bolojan a avertizat că România are nevoie de măsuri dificile, dar necesare, pentru a evita pierderi majore de resurse și pentru a menține stabilitatea economică.

Șeful Executivului a subliniat că unele reforme sunt greu de acceptat, însă sunt esențiale pentru corectarea dezechilibrelor. În acest context, el a oferit exemplul Grecia, unde guvernarea Syriza a venit cu promisiuni populiste.

„De exemplu, Syriza a venit la guvernare în Grecia promițând soluții magice. E ușor să vorbești – oamenii i-au votat cu încredere. A trebuit ca Tsipras să își arate limitele, pentru ca apoi să vină Mitsotakis la guvernare și să repare”, a declarat Bolojan.

Premierul a avertizat că fără reforme reale și fără eliminarea practicilor netransparente, o parte importantă din banii publici riscă să fie irosită.

„Dacă nu elimini merele stricate și nu menții controlul, o bună parte a banilor țării se va duce către găuri negre. Trebuie să guvernăm cu onestitate”, a concluzionat Ilie Bolojan.

Întrebat ce șanse are moțiunea de cenzură, premiul a afirmat:

”Dacă este să facem o analiză, având în vedere alianţa celor două partide – au 40% în Parlament - se apropie de acel necesar de voturi pentru a putea să cadă Guvernul printr-o moţoiune de cenzură”.

Bolojan: avertizează asupra riscurilor moțiunii PSD–AUR: „Instabilitate și costuri enorme pentru România”

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj direct parlamentarilor PSD și AUR, în contextul moțiunii de cenzură, avertizând asupra consecințelor economice și politice ale unei eventuale schimbări de guvern fără o alternativă clară.

Șeful Executivului a subliniat că, spre deosebire de alte state europene precum Germania, unde o moțiune de cenzură este însoțită de o propunere de premier, în România nu există această practică, ceea ce poate genera incertitudine.

„Cei care votează doar să se schimbe un guvern, invocând o situație generală economică, care este una post-criză bugetară, care n-are cum să fie bună de pe o zi pe alta, trebuie să se gândească foarte bine ce fac”, a declarat Bolojan.

Premierul a sugerat că există nemulțumiri chiar și în rândul unor parlamentari care susțin moțiunea, avertizând că o astfel de decizie va aduce „instabilitate și costuri enorme”.

De asemenea, acesta a atras atenția asupra riscului pierderii unor fonduri europene importante, în cazul în care România nu își respectă angajamentele asumate prin reforme.

„Dacă nu respectăm angajamentele pe care ni le-am luat, să facem câteva reforme, unele țin de ordine de miniștri, altele de HG, altele de voturi în Parlament, deci de abordări stabile, România va pierde câteva miliarde de euro. Nimeni nu își va asuma răspunderea pentru aceste situații. Îi vedeam pe comunicatorii PSD cum fug de orice fel de răspundere”, a spus premierul.

Bolojan a avertizat că promisiunile privind îmbunătățiri rapide după schimbarea guvernului sunt nerealiste și pot duce la dezamăgiri majore în rândul populației. Nerespectarea reformelor ar putea afecta proiecte majore de infrastructură, inclusiv autostrăzi, spitale și școli aflate în derulare.

În ceea ce privește politica salarială, Bolojan a avertizat că majorările trebuie corelate cu posibilitățile reale ale bugetului.

„Dacă generezi niște așteptări, că odată ce se va schimba un guvern lucrurile se vor îmbunătăți substanțial, și nu este posibil acest lucru, va fi din nou o dezamăgire foarte mare a cetățenilor. Pierderile nu vor fi asumate de nimeni”, a concluzionat premierul.

Bolojan: PSD și AUR sunt la capitolul demolări

Întrebat dacă PSD și AUR pregătesc un guvern, șeful Executivului a răspuns că „momentan sunt la capitolul demolări”.

Bolojan a transmis și un mesaj către cetățeni, susținând că situația economică începe să se stabilizeze și să se îndrepte către „normalitate” și „echilibru”.

Premierul a criticat pozițiile liderului social-democrat Sorin Grindeanu, acuzându-l de inconsecvență și minciună în raport cu AUR.

„Dacă doar critici și n-ai soluții, lucrurile nu sunt bune. Grindeanu a mințit în toată această perioadă nu doar despre problemele guvernării, ci și despre proiecte politice cu AUR. La Bruxelles demoniza acest partid, iar acum vedem o acțiune de colaborare politică. Dacă aceasta este atitudinea, se pune problema ce vor să facă mai departe”, a declarat Bolojan.

În opinia premierului, acțiunile recente ale PSD și AUR indică formarea unei noi majorități parlamentare.

„Singura concluzie este că vom avea, foarte probabil, o majoritate de tip PSD-AUR sau o formulă de genul acesta, pe față sau pe dos, și atunci trebuie să își asume responsabilitatea”, a subliniat Ilie Bolojan.

„Asigur gestiunea Guvernului cât timp acest Guvern are un sprijin parlamentar”

„Voi face ce am făcut și până acum, asigur gestiunea Guvernului cât timp acest Guvern are un sprijin parlamentar. Problema pe care o avem este că atunci când acționezi pentru a dărâma un guvern, oamenii raționali trebuie să se gândească ce punem în loc, care este următorul pas”, a declarat premierul, luni seară, în direct la Digi24.

Bolojan a subliniat că, până în prezent, nu a observat discuții concrete despre o alternativă de guvernare, sugerând că demersul opoziției ar putea duce la conturarea unei noi majorități politice.

„N-am constatat până acum că se discută astfel de lucruri. Această acțiune, sigur, PSD, care a dinamitat guvernarea, își mărește șansele de a trece moțiunea, dar pregătește practic o nouă alianță. Asistăm de facto la o nouă coaliție care se formează”, a adăugat acesta.

Întrebat dacă ia în calcul varianta unui guvern minoritar, premierul a precizat că nu renunță la obiectivele asumate și că va continua să își ducă mandatul până la capăt.

„Întotdeauna în proiectele pe care le-am avut am luptat până la capăt. Suntem în situația în care acest guvern va funcționa. Când nu va mai avea sprijin, se va intra într-o evoluție nouă. Dacă aș fi văzut că există o soluție, n-ar fi o problemă să mă retrag mâine, dar nu există soluții. Fac ce este necesar pentru țara noastră”, a explicat Bolojan.

Moțiune de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan

PSD și AUR au decis să colaboreze pentru înlăturarea Guvernului condus de Ilie Bolojan, anunțând depunerea unei moțiuni de cenzură.

Cele două formațiuni consideră că au șanse reale să strângă suficiente voturi pentru a răsturna actualul Executiv.

Anunțul a fost făcut luni, când PSD și AUR au confirmat inițierea unui demers comun în Parlament, care ar putea duce la demiterea Guvernului în actualul context politic.

Pentru adoptarea moțiunii sunt necesare minimum 233 de voturi din totalul de 463 de parlamentari. În prezent, PSD are 129 de aleși, iar AUR 90, ceea ce înseamnă un total de 219 voturi — cu 14 mai puține decât pragul necesar.

De partea cealaltă, Guvernul Bolojan este susținut de PNL, USR și UDMR, care însumează 164 de parlamentari. Chiar și cu sprijinul grupului Minorităților Naționale, ce numără 17 deputați, majoritatea pro-guvernamentală ar ajunge la 181 de voturi, insuficient pentru a bloca moțiunea dacă opoziția votează în bloc.