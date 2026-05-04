Guvernul anunță prime de 1.500 de lei pentru profesori, dar aprobarea depinde de Consiliul Legislativ

Guvernul ar putea să adopte marți, 5 mai, într-o ședință extraordinară, un act normativ prin care profesorii ar urma să primească prime didactice în valoare de 1.500 de lei, finanțate din fonduri europene, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Oficialul a precizat că adoptarea depinde de obținerea avizului Consiliului Legislativ, fără de care proiectul nu poate fi aprobat.

„Sperăm ca până mâine dimineață, la 8:30, Consiliul Legislativ să ne ofere avizul necesar, care nu a fost emis astăzi, astfel încât să putem adopta proiectul într-o ședință extraordinară de Guvern. Dacă avem avizul, absolut îl vom adopta”, a declarat Pîslaru, la Palatul Victoria.

Potrivit acestuia, solicitarea de avizare a fost transmisă luni după-amiază, în regim de urgență.

„A fost solicitat astăzi, la 15:00 și ceva, cu rugămintea de urgență. Era timp suficient, însă înțelegem că nu a putut fi emis în intervalul respectiv”, a explicat ministrul Nazare.

Acesta a mai precizat că și un alt proiect de ordonanță de urgență, privind terenurile agricole și un jalon din PNRR, se află în procedură de avizare la Consiliul Legislativ.

„Are toate avizele, CES, tot, tot, tot, și nu are Consiliul Legislativ. (...) Sperăm în înțelepciunea și sprijinul colegilor de la Consiliul Legislativ să primim aceste avize până mâine dimineață, la 8:30”, a mai spus Dragoș Pîslaru.