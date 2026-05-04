Investițiile din industria de apărare pot accelera: Guvernul a aprobat cadrul legislativ

Noile soluții legislative sunt adoptate de Guvern în contextul în care investițiile în industria de apărare devin prioritate strategică, mai ales având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE.

Potrivit Guvernului, inițiativa adoptată luni răspunde nevoii de accelerare a creșterii capacității interne de producție și de a susține proiecte strategice, prin corelarea instrumentelor juridice existente cu cerințele actuale.

Sunt propuse modificări ale Legii nr. 255/2010 privind exproprierea și OUG nr. 73/2025, modificări care transformă modul în care statul protejează și repune în circuitul economic activele industriale valoroase.

Pentru operatorii economici declarați de interes strategic prin Hotărâre de Guvern, statul va proteja întregul ansamblu de bunuri care permite producția, fără a permite fragmentarea sau dezmembrarea acestora.

„Pentru prima dată, coridorul de expropriere include explicit și bunurile mobile (utilaje, linii tehnologice), nu doar terenurile și clădirile. Lista acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, odată cu declanșarea procedurii, iar despăgubirile sunt stabilite pe baza unui raport de evaluare realizat de un evaluator autorizat. Măsura permite preluarea coerentă a capacităților necesare, evitând fragmentarea infrastructurii industriale relevante pentru apărare. Pentru situațiile de insolvență sau faliment, este introdusă posibilitatea preluării activelor funcționale în proprietatea privată a statului, în condiții stabilite prin memorandum aprobat de Guvern. Valoarea de preluare este individualizată prin memorandum, iar transferul dreptului de proprietate se realizează în baza procesului-verbal de adjudecare. Actul normativ precizează că intervenția nu urmărește afectarea creditorilor, ci conservarea unor capacități considerate critice”, anunță Guvernul.

Preluarea activelor este condiționată de o analiză prealabilă complexă, care include evaluări economico-financiare, tehnice și juridice, impactul asupra mediului concurențial și asupra mediului de afaceri, precum și aplicarea testului investitorului privat prudent.

Toate deciziile majore privind activele mobile și memorandumurile de oportunitate vor fi avizate de CSAT și fundamentate pe stabilirea explicită a interesului esențial de securitate. În esență, ordonanța creează un cadru mai flexibil pentru intervenția statului în situații considerate critice pentru securitatea națională, cu accent pe protejarea și valorificarea integrată a capacităților industriale din apărare și pe accelerarea investițiilor strategice.