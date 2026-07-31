PNL atacă PSD după suspendarea a șase hotărâri ale Guvernului Bolojan: „Românii plătesc” / „140 de milioane de euro sunt în pericol”

Lideri ai PNL au criticat dur PSD după ce Curtea de Apel București a suspendat șase hotărâri adoptate de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, în urma unor acțiuni formulate de social-democrați. Deputații Robert Sighiartău și Raluca Turcan susțin că deciziile instanței riscă să afecteze milioane de români, să pună în pericol fonduri europene și să blocheze reforme importante.

Deputatul PNL Robert Sighiartău a acuzat PSD că se află în spatele blocării unor măsuri cu impact asupra mai multor categorii de beneficiari.

„PSD cere. Sistemul execută. Românii plătesc. În urma acţiunilor iniţiate de PSD, Curtea de Apel Bucureşti a suspendat, dintr-un foc, şase hotărâri ale Guvernului Bolojan. Cine pierde? Adulţii cu handicap care beneficiază de sprijin pentru locuire şi tranziţie, pacienţii aflaţi în aşteptarea unui transplant, cercetătorii, fermierii, comunităţile din ariile Natura 2000 şi operatorii economici. Coincidenţă? Românii pot judeca singuri”, a transmis parlamentarul liberal.

Acesta a susținut că decizia afectează echilibrul dintre instituțiile statului și a subliniat că instanțele ar trebui să verifice legalitatea actelor administrative, nu să blocheze activitatea Executivului.

„Justiţia trebuie să rămână un arbitru al legalităţii, nu un actor al blocajului instituţional. Într-o democraţie funcţională, nicio putere a statului nu trebuie să ajungă să o substituie pe alta”, a afirmat Sighiartău.

Raluca Turcan: „România riscă să piardă 140 de milioane de euro”

Deputata PNL Raluca Turcan susține că suspendarea unor hotărâri de Guvern poate avea consecințe financiare importante pentru România.

„140 de milioane de euro. Dintr-un singur foc. Atât ne costă anularea celor două hotărâri de Guvern. «Pe repede înainte», sfidând legea şi toate cutumele de judecată din România. 140 de milioane de euro pe care România riscă să le piardă nu din cauza unei crize economice, nu din cauza unei calamităţi şi nici din lipsa banilor europeni, ci din cauza unui stat care pare tot mai capturat”, a declarat aceasta.

Potrivit liberalei, situația depășește cadrul unei dispute politice și poate afecta parcursul european al României.

„Ceea ce se întâmplă astăzi în România nu mai poate fi privit ca o simplă dispută politică. Este un derapaj care pune în pericol statul de drept, fondurile europene şi însăşi capacitatea României de a se reforma”, a afirmat Turcan.

Deputata a făcut apel la instituțiile statului și la societatea civilă să reacționeze, susținând că „este în joc însăși direcția României”.

Curtea de Apel București a suspendat șase hotărâri ale Guvernului

Curtea de Apel București a decis joi suspendarea executării a șase hotărâri adoptate de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, în urma unor acțiuni formulate de PSD.

Hotărârile rămân suspendate până la soluționarea pe fond a cererilor de anulare, deciziile fiind executorii, însă pot fi atacate cu recurs.

Printre actele normative suspendate se numără hotărârea privind instituirea unor arii naturale protejate și declararea unor arii speciale de conservare în cadrul rețelei europene Natura 2000, actul referitor la procedura de acordare a beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap, precum și hotărâri care vizează organizarea unor instituții din domeniul agriculturii și sănătății.