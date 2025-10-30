Ciucu: „Mă aștept la un blat PSD-AUR”. Reacția lui Sorin Grindeanu: „Încearcă să amesetece politicul cu administrația”

Sorin Grindeanu a comentat joi, într-o conferință de presă, o acuzație lansată de candidatul PNL la alegerile din Capitală. Ciprian Ciucu a afirmat că se așteaptă la un blat PSD-AUR, context în care liderul interimar al PSD afirmă că acesta amestecă politicul cu administrația.

„Am văzut tot felul de teorii ale conspirației în ultimele 24 de ore incredibile chiar. Ciucu e în campanie electorală și face declarații de toate tipurile. Dar nici nu o să declar în fiecare zi că PSD nu face nicio alianță cu AUR. Și ieri am spus, alaltăieri la fel. PSD are un protocol semnat, ne ținem de el.

Legat de București avem cel mai bun candidat și aici nu e vorba de politică. La București e nevoie de administrație. Eu nu aș amesteca planurile. Ceea ce încearcă să facă acum Ciucu e să amestece politicul cu administrația. Eu cred că bucureștenii au nevoie în acest moment de un om care a demonstrat că a făcut treabă bună așa cum a făcut Daniel Băluță la sectorul 4 care e pregătit, știe să facă administrație și care nu face politică”, a spus Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a afirmat miercuri seară, la Digi24, că se așteaptă la un „blat PSD-AUR”.

„Mă aștept la un blat între AUR și PSD. S-a mai întâmplat, nu ar fi o noutate. Sunt unii oameni care nu învață nimic din propriile greșeli. Pe sub masă s-a dat drumul la niște discuții.

Nu am probe, dar am informații, care îmi vin din diferite surse, și mă aștept la acest lucru. Discuțiile există, fiecare încearcă să-și potențeze capitalul de negociere în raport cu celălalt. Vor fi mișcări, dar, în final, se vor duce în favoarea PSD. Așa a fost și în trecut”, a adăugat edilul sectorului 6”, a afirmat edilul de la Sectorul 6.