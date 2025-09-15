Grindeanu cere controale ANAF: „Există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, ignorând prevederile legale”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost una corectă și benefică, contribuind la scăderea inflației și la protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii.

„Aceste date sunt publice, sunt cunoscute și nu lasă loc la niciun fel de interpretări”, a subliniat liderul social-democrat în începutul postării sale, publicate pe Facebook.

Grindeanu a atras însă atenția că există suspiciuni privind creșteri nejustificate de prețuri practicate de unii comercianți, în pofida prevederilor legale, în încercarea de a justifica o eventuală neprelungire a plafonării după 1 octombrie.

„Există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, ignorând prevederile legale, pentru a justifica o eventuală neprelungire a acestei măsuri de la 1 octombrie”, scrie Grindeanu.

În acest context, șeful interimar al PSD a solicitat conducerii ANAF să demareze de urgență acțiuni de control pentru a verifica dacă:

1.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat de către comercianți pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%

2.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat pe lanțul de distribuție se încadrează în maximum 5%

3.⁠ ⁠Pe întreagă perioadă de valabilitate a măsurii, comercianții au respectat interzicerea refacturării produselor agricole și alimentare către procesatori precum și a serviciilor aferente livrării și comercializării acestor produse.

„Rezultatele acestor controale trebuie incluse într-un raport care să fie urgent prezentat Coaliției de guvernare”, a punctat Grindeanu.

Partidul Social Democrat nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, a anunțat ieri deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii.