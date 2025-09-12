Deputat PNL: „Prăbuşirea coaliţiei ar avea un efect de catastrofă. PSD să aleagă dacă este la guvernare sau face opoziţie la propria guvernare"

Deputatul Alexandru Muraru, preşedintele PNL Iaşi, a declarat vineri, 12 septembrie, că prăbuşirea coaliţiei de guvernare ar avea consecinţe grave pentru România atât pe plan intern, cât şi extern, în timp ce preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Alexe, acuză PSD că sacrifică economia pentru calcule interne.

„Prăbuşirea coaliţiei de guvernare ar avea un efect de catastrofă şi în lanţ, cu privire la percepţia României pe plan extern, cu privire la felul cum ne percep finanţatorii noştri externi şi cu privire la echilibrele marcroeconomice ale României", a afirmat Alexandru Muraru, potrivit Agerpres.

Muraru consideră că o eventuală rupere a majorităţii ar afecta percepţia partenerilor internaţionali, încrederea finanţatorilor externi şi ar dezechilibra economia naţională.

„Orice pas greşit sau orice pas în spate cu privire la mersul coaliţiei de guvernare şi, mai mult decât atât, la majoritatea care asigură suportul parlamentar ar fi o catastrofă pentru România. Sigur, ar da şi semnalul foarte prost că în regiunea unde totuşi România a rămas o ancoră de stabilitate acest război hibrid îşi are rădăcinile şi în felul în care această coaliţie va merge înainte", a susţinut Alexandru Muraru, în cadrul unei conferinţe de presă.

Deputatul liberal şi-a exprimat speranţa că partidele de coaliţie, în special PSD, vor respecta protocolul de guvernare, calendarul de reforme, precum şi înţelegerile asumate pentru a asigura stabilitatea politică în perioada următoare:

„Sper că toate partidele din coaliţie, şi mă refer în mod special la PSD, vor respecta programul de guvernare, protocolul coaliţiei, înţelegerile cu privire la calendarul de reforme şi vom reuşi să trecem cu bine peste acest an. Am convingerea că aceste luni grele pot fi depăşite şi că în 2026 există speranţa, aşa cum spunea şi preşedintele Nicuşor Dan, să avem creştere economică iar România să-şi regleze multe din echilibrele sale la sfârşitul lui 2026".

„Nu trebuie să cădem în ridicolul de a avea programe paralele de guvernare şi agendă proprie”

Muraru a precizat că „PSD trebuie să aleagă dacă este la guvernare sau dacă face opoziţie la propria guvernare"

„Nu trebuie să cădem în ridicolul de a avea programe paralele de guvernare şi agendă proprie, ca şi cum am fi singuri la guvernare. Această agitaţie de opoziţie din interiorul guvernării a PSD este clar creată din cauza congresului PSD. Întreb public când are loc acest congres al PSD, ca să ştim şi noi când se liniştesc apele în PSD şi când se apucă cu adevărat să guverneze", a declarat Alexandru Muraru.

Costel Alexe, despre Grindeanu: „Totul e pus pe «hold» până se alege el ca preşedinte”

La aceeași conferinţa de presă, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat că „PNL nu face nimic altceva decât să redreseze din punct de vedere economic România". El a apreciat că liderii PSD au pus totul pe „hold", blocând astfel reformele pentru a-şi rezolva disputele interne.

„Asta face PNL, dincolo de cum arată în sondaje un partid sau altul, în timp ce Grindeanu nu face altceva decât să sacrifice orice şansă de a-şi reveni România doar pentru a-şi salva propriul scalp. Atunci când vorbim de pachetele de reformă, când vorbim de ceea ce se întâmplă la Bucureşti, totul e pus pe «hold» până se alege el ca preşedinte. Din păcate, după ce domnul Grindeanu, domnul Ciolacu şi toţi ai lui au dus România în această zonă, în care suntem la marginea prăpastiei, ei mai vor un timp ca să îşi salveze scaunul. Nu are timp România de jocul politic al PSD. Dacă aveau vreo intenţie bună în ceea ce priveşte situaţia economică a României ar fi revendicat vreun pesedist scaunul de premier", a spus Costel Alexe.