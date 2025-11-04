Sorin Grindeanu bate șaua pe tema pensiilor magistraților: „Stăm de două săptămâni și n-avem o lege”

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu spune că „stăm și ne uităm de două săptămâni, cum se apropie termenul de 28 și noi n-avem o lege”, referindu-se la legea pensiilor magistraților.

„Avem o decizie a Curții Constituționale, așa cum bine știți, dată în urmă cu două săptămâni, care n-a fost încă motivată. Noi de două săptămâni spunem, noi de la PSD, că pierdem vremea, că ar trebui să ne apucăm să facem o nouă lege, până vine motivarea de la CCR. De ce? Pentru că avem un termen limită de 28 noiembrie, până la care trebuie să avem o nouă lege. O nouă lege pe care, dacă nu o avem, pierdem vreo 230 de milioane de euro”, a spus Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN.

El spune că a avut o întâlnire actorii principali din justiție.

„Am mers în coaliție să transmit acest lucru. N-am luat nicio decizie. Și coaliția a decis că nu putem negocia, mergem înainte și nu negociem. Și am fost făcut în toate felurile, că încerc să negociez, deblochez situația și cum îmi permit să fac acest lucru. Vă spun ceva. N-am negociat absolut nimic. Îmi doresc să avem o lege care să fie una corectă. Nu poți să ieși la pensie la 48-49 de ani cu 100% din salariu. Nu se poate acest lucru”, a mai spus liderul PSD.

El spune că sunt șanse ca această situație va fi rezolvată dacă vor fi lăsate la o parte „aceste poziții de forță ale unora din guvern”.