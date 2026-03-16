Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Punctul în care s-ar putea întâlni PSD cu AUR

Social-democrații încearcă să dezechilibreze bugetul pe fondul volatilității prețurilor carburanților și al conflictelor din jur. Debarcarea premierului se amână, dar criza politică s-ar putea accentua.

Consiliului Politic Național al PSD a decis că social-democrații vor vota bugetul, dar că partidul nu renunță la amendamentele cu ajutorul cărora poate fi pus în aplicare pachetul de solidaritate. Ar fi vorba despre 3,4 miliarde de lei, în vreme ce măsurile de relansare economică sunt prevăzute să fie de 2,2 miliarde. Totuși, după lungi negocieri, ministrul de Finanțe a vorbit despre 1,7 miliarde de lei, în vreme ce PSD a menționat ieri suma de 1,8 miliarde. Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că banii pentru solidaritate sunt prevăzuți mai ales pentru sprijinirea pensionarilor cu pensii mici, de sub 1500 de lei, sau între 1500 și 2000, înaintea sărbătorilor de Crăciun și Paști, ajutor pentru copiii din familii sărace plus scutirea de contribuții pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veteranii de război, pentru cei care au venituri minime și pentru proaspetele mame. O parte din aceste cheltuieli ar putea fi acoperite, dacă partidele ar renunța pentru o perioadă limitată la banii pe care-i primesc din bugetul statului.

Trend descendent pentru PSD, potrivit cercetărilor sociologice 

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus că primul ministru Ilie Bolojan ar urmări „sărăcirea deliberată a milioane de români” prin „austeritatea sălbatică” pe care a pus-o în practică, „lăsând evaziunea neatinsă la 10% din PIB și ignorând arierate de 37 de miliarde de lei”, iar social-democrații „refuză să mai participe la falimentul României”. PSD face parte din guvern și toate măsurile luate au fost girate de social-democrați. Votanții PSD au înțeles acest joc și o parte dintre ei migrează spre AUR, după cum sugerează sondajele de opinie. Sorin Grindeanu crede că-i poate aduce înapoi repetând la nesfârșit acuzații împotriva lui Ilie Bolojan.

PSD a primit 22% din voturile românilor în decembrie 2024, dar cercetările sociologice arată un trend descendent pentru social-democrați. Există diferențe între casele de sondare, dar trendul e evident, de aceea Sorin Grindeanu încearcă diferite strategii de salvare. A amenințat că cere un vot de răsturnare a guvernului Bolojan în interiorul PSD, dar primarii social-democrați au nevoie de bani, deci vor să se asigure mai întâi că vor avea bugetele dorite, așa că schimbarea primului ministru se amână.

Sondaje: Mai multă încredere în Bolojan decât în Grindeanu 

Sorin Grindeanu vrea să-i forțeze pe liberali să vină cu un premier ca Nicolae Ciucă, ascultător, fără personalitate, fără ambiții, fără obiective mari, cu schelete în dulap, și care să poată fi manevrat cu ușurință. PSD are un plan pe mai multe direcții prin care vrea să-și atingă obiectivele:

(1) propagandă pentru diabolizarea lui Ilie Bolojan;

(2) sprijin pentru opoziția din interiorul PNL;

(3) tactica ipocritului, prin agrearea măsurilor de austeritate și în același timp delimitarea de acestea.

Deocamdată strategia social-democraților nu dă roade. Ultimul sondaj arată că, deși AUR și George Simion se află pe primul loc cu tendință de stagnare, peste 25% dintre respondenți continuă să aibă încredere în Ilie Bolojan, în vreme ce doar 12% îl mai susțin pe liderul PSD, Sorin Grindeanu (INSCOP, martie 2026).

Social-democrații se tem să meargă prea departe alături de radicali 

Fiindcă pierde teren, liderul PSD încearcă toate soluțiile, inclusiv alierea cu AUR pentru votul amendamentelor de la buget, dar nu numai. Social-democrații se tem să meargă prea departe alături de radicali, deși au destule în comun. Nu doar fiindcă nu și-ar recâștiga electoratul pierdut, ci și pentru că ar pierde din credibilitate pe frontul european. Poate că nu le pasă prea mult de Bruxelles, dar nici nu vor să ajungă să fie izolați. PSD înțelege că majoritatea românilor continuă să fie pro-europeni: 83% evaluează apartenența României la Uniunea Europeanăca pozitivă și vor să rămână în UE (INSCOP, august 2025). Creșterea fenomenului suveranist nu a dus încă la scăderea euroentuziasmului, cu toate că 40% dintre români cred că apartenența la Uniunea Europeană limitează suveranitatea națională (INSCOP, ianuarie 2026).

Social-democrații nu au fost nicicând foarte pro-occidentali, au ținut azimutul spre Vest mai mult de fațadă și, de câte ori au ocazia, balansează în cealaltă direcție. Pentru ei pare utilă instabilitatea țării în peisajul internațional dominat de război și de creșterea prețurilor la carburanți. S-ar putea pregăti să arunce totul în aer după sărbătorile de Paști, știind dinainte cine are de câștigat din această ecuație. În acest punct s-ar putea întâlni PSD cu AUR.

Sabina Fati - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Pensionarii români ale căror pensii cresc cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027
gandul.ro
image
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
mediafax.ro
image
Adrian Mititelu anunță distrugerea pentru Mihai Rotaru și Universitatea Craiova: „Vor plăti până la ultimul cent! Câștigăm pe toate fronturile!”
fanatik.ro
image
Dezmățul primarilor pe bani publici continuă. Edilii vor toca 18 miliarde de lei în 2026, deși Curtea de Conturi le-a găsit nenumărate nereguli
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Un milionar din România împarte mâncare din portbagaj pe străzile de la Dubai! Arabii, fără dubii
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Momentul în care Iranul amenință România: "Pată neagră în istoria dintre cele două țări". Cum răspunde MAE
observatornews.ro
image
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
cancan.ro
image
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce înseamnă dacă România decide să declare criză pe piața carburanților. Cel mai negru scenariu prezentat de specialiști
playtech.ro
image
A venit motivarea în dosarul palmaresului Universității Craiova! Război total între Adrian Mititelu și Pavel Badea: „E un impostor dovedit!” / „E nimeni pentru mine”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii au anunțat că merg în SUA
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Modificări în facturile la telefonie. Legea îi va obliga pe operatori să calculeze altfel
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Tânără însărcinată de 18 ani, ucisă cu sânge rece de iubitul de 29 de ani. Mai avea acasă o fetiță de patru ani
actualitate.net
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată
click.ro
image
O zodie va cunoaște adevărata fericire până de Paște. Își împlinește un vis, va simți că are un înger păzitor aproape, iar minunea vine când se aștepta mai puțin
click.ro
image
Rețetă găluște de cartofi în sos picant. Un preparat delicios, gata în mai puțin de o oră
click.ro
FotoJet (66) jpg
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
