Punctul în care s-ar putea întâlni PSD cu AUR

Social-democrații încearcă să dezechilibreze bugetul pe fondul volatilității prețurilor carburanților și al conflictelor din jur. Debarcarea premierului se amână, dar criza politică s-ar putea accentua.

Consiliului Politic Național al PSD a decis că social-democrații vor vota bugetul, dar că partidul nu renunță la amendamentele cu ajutorul cărora poate fi pus în aplicare pachetul de solidaritate. Ar fi vorba despre 3,4 miliarde de lei, în vreme ce măsurile de relansare economică sunt prevăzute să fie de 2,2 miliarde. Totuși, după lungi negocieri, ministrul de Finanțe a vorbit despre 1,7 miliarde de lei, în vreme ce PSD a menționat ieri suma de 1,8 miliarde. Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că banii pentru solidaritate sunt prevăzuți mai ales pentru sprijinirea pensionarilor cu pensii mici, de sub 1500 de lei, sau între 1500 și 2000, înaintea sărbătorilor de Crăciun și Paști, ajutor pentru copiii din familii sărace plus scutirea de contribuții pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veteranii de război, pentru cei care au venituri minime și pentru proaspetele mame. O parte din aceste cheltuieli ar putea fi acoperite, dacă partidele ar renunța pentru o perioadă limitată la banii pe care-i primesc din bugetul statului.

Trend descendent pentru PSD, potrivit cercetărilor sociologice

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus că primul ministru Ilie Bolojan ar urmări „sărăcirea deliberată a milioane de români” prin „austeritatea sălbatică” pe care a pus-o în practică, „lăsând evaziunea neatinsă la 10% din PIB și ignorând arierate de 37 de miliarde de lei”, iar social-democrații „refuză să mai participe la falimentul României”. PSD face parte din guvern și toate măsurile luate au fost girate de social-democrați. Votanții PSD au înțeles acest joc și o parte dintre ei migrează spre AUR, după cum sugerează sondajele de opinie. Sorin Grindeanu crede că-i poate aduce înapoi repetând la nesfârșit acuzații împotriva lui Ilie Bolojan.

PSD a primit 22% din voturile românilor în decembrie 2024, dar cercetările sociologice arată un trend descendent pentru social-democrați. Există diferențe între casele de sondare, dar trendul e evident, de aceea Sorin Grindeanu încearcă diferite strategii de salvare. A amenințat că cere un vot de răsturnare a guvernului Bolojan în interiorul PSD, dar primarii social-democrați au nevoie de bani, deci vor să se asigure mai întâi că vor avea bugetele dorite, așa că schimbarea primului ministru se amână.

Sondaje: Mai multă încredere în Bolojan decât în Grindeanu

Sorin Grindeanu vrea să-i forțeze pe liberali să vină cu un premier ca Nicolae Ciucă, ascultător, fără personalitate, fără ambiții, fără obiective mari, cu schelete în dulap, și care să poată fi manevrat cu ușurință. PSD are un plan pe mai multe direcții prin care vrea să-și atingă obiectivele:

(1) propagandă pentru diabolizarea lui Ilie Bolojan;

(2) sprijin pentru opoziția din interiorul PNL;

(3) tactica ipocritului, prin agrearea măsurilor de austeritate și în același timp delimitarea de acestea.

Deocamdată strategia social-democraților nu dă roade. Ultimul sondaj arată că, deși AUR și George Simion se află pe primul loc cu tendință de stagnare, peste 25% dintre respondenți continuă să aibă încredere în Ilie Bolojan, în vreme ce doar 12% îl mai susțin pe liderul PSD, Sorin Grindeanu (INSCOP, martie 2026).

Social-democrații se tem să meargă prea departe alături de radicali

Fiindcă pierde teren, liderul PSD încearcă toate soluțiile, inclusiv alierea cu AUR pentru votul amendamentelor de la buget, dar nu numai. Social-democrații se tem să meargă prea departe alături de radicali, deși au destule în comun. Nu doar fiindcă nu și-ar recâștiga electoratul pierdut, ci și pentru că ar pierde din credibilitate pe frontul european. Poate că nu le pasă prea mult de Bruxelles, dar nici nu vor să ajungă să fie izolați. PSD înțelege că majoritatea românilor continuă să fie pro-europeni: 83% evaluează apartenența României la Uniunea Europeanăca pozitivă și vor să rămână în UE (INSCOP, august 2025). Creșterea fenomenului suveranist nu a dus încă la scăderea euroentuziasmului, cu toate că 40% dintre români cred că apartenența la Uniunea Europeană limitează suveranitatea națională (INSCOP, ianuarie 2026).

Social-democrații nu au fost nicicând foarte pro-occidentali, au ținut azimutul spre Vest mai mult de fațadă și, de câte ori au ocazia, balansează în cealaltă direcție. Pentru ei pare utilă instabilitatea țării în peisajul internațional dominat de război și de creșterea prețurilor la carburanți. S-ar putea pregăti să arunce totul în aer după sărbătorile de Paști, știind dinainte cine are de câștigat din această ecuație. În acest punct s-ar putea întâlni PSD cu AUR.

Sabina Fati - DW