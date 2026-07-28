 Porsche elimină încă 5.000 de locuri de muncă până în 2035, dar exclude concedierile colective | adevarul.ro
search
Marți, 28 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Porsche elimină încă 5.000 de locuri de muncă până în 2035, dar exclude concedierile colective

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Producătorul german de automobile de lux Porsche AG a anunțat luni că va reduce cu încă 5.000 de posturi în Germania până în anul 2035, în cadrul unui amplu program de restructurare estimat la 2,1 miliarde de euro.

Porsche taie încă 5.000 de locuri de muncă până în 2035. FOTO: Eurocharge
Porsche taie încă 5.000 de locuri de muncă până în 2035. FOTO: Eurocharge

Compania, parte a grupului Volkswagen, a precizat însă că a ajuns la un acord cu reprezentanții angajaților pentru extinderea garanției locurilor de muncă până în 2035 și că nu vor exista concedieri colective din motive economice în această perioadă.

Reducerile de personal vor afecta uzina principală din Stuttgart-Zuffenhausen și centrul de cercetare și dezvoltare din Weissach.

Potrivit companiei, disponibilizările vor fi realizate prin măsuri considerate „responsabile din punct de vedere social”, precum pensionările, programele de pensionare anticipată și plecările voluntare.

Anunțul vine după programul de restructurare lansat în februarie 2025, care prevedea eliminarea a aproximativ 1.900 de locuri de muncă în regiunea Stuttgart până în 2029 și nereînnoirea a circa 2.000 de contracte pe durată determinată.

La sfârșitul anului 2025, Porsche avea aproximativ 20.600 de angajați în regiunea Stuttgart, față de 22.200 în anul precedent. La nivel global, compania avea aproape 41.800 de salariați.

Vânzările au scăzut, iar piața din China s-a prăbușit

Porsche traversează o perioadă dificilă după ce vânzările au scăzut cu 10% în 2025, până la aproximativ 279.400 de automobile, cel mai redus nivel din 2020.

În China, care a fost mult timp cea mai importantă piață a companiei, vânzările s-au redus la jumătate în perioada 2021–2025, afectând puternic profitabilitatea constructorului.

Publicația germană Bild relatase anterior că directorul general Michael Leiters intenționează să elimine între 5.000 și 6.000 de locuri de muncă până în 2035.

Și Volkswagen reduce masiv personalul

Problemele Porsche fac parte din dificultățile mai ample cu care se confruntă grupul Volkswagen.

Compania-mamă a avertizat că până la 100.000 de locuri de muncă ar putea fi desființate la nivel mondial. În Germania, grupul intenționează să elimine 50.000 de posturi până în 2030, dintre care 35.000 la marca Volkswagen, iar restul la mărcile Audi și Porsche.

Peste 37.000 de angajați au acceptat deja programe de plecare voluntară.

Volkswagen este afectat de cererea slabă de pe piața europeană, de costurile generate de noile taxe vamale impuse de Statele Unite și de investițiile necesare pentru tranziția către automobile electrice.

După rezultatele slabe din trimestrul al doilea, grupul și-a revizuit în scădere estimările pentru 2026 și anticipează acum un declin al vânzărilor de până la 3%, în locul creșterii estimate anterior.

Grupul Volkswagen deține 12 mărci, printre care Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda, Lamborghini, Seat, Bentley, MAN și Scania.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ambasadorul rus la București amenință România: Nu vom rămâne fără răspuns
digi24.ro
image
Cine sunt cei opt senatori care s-au abținut la votul privind ieftinirea carburanților. Cei mai mulți provin din grupul PIR
stirileprotv.ro
image
Greva generală paralizează România. Sute de spitale blocate. Angajații din sănătate, ANAF, Ministerul de Finanțe și Autoritatea Vamală își întrerup activitatea
gandul.ro
image
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
mediafax.ro
image
Cel mai criticat jucător de la FCSB, lăudat de Dumitru Dragomir: „Nu e lăsat să se exprime! Poate ajunge fotbalist de peste 5.000.000 de euro”
fanatik.ro
image
O elevă medaliată cu aur internațional la chimie aplicată a dat în judecată Universitatea de Medicină din București pentru că i s-a luat dreptul de a fi admisă fără examen
libertatea.ro
image
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
digi24.ro
image
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
gsp.ro
image
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
digisport.ro
image
Cât de periculoasă este diareea și când este cazul să mergi la medic
click.ro
image
Pasagerul aspirat parțial pe geamul avionului Ryanair spune că singura ofertă primită de la companie a fost reprogramarea zborului
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Cum va fi vremea în luna august. Temperaturi ridicate și secetă în cea mai mare parte din țară
observatornews.ro
image
A venit nota de plată după un scandal uriaș în culisele PRO TV. Omul-cheie, scos din grilă, revine spectaculos și va primi zeci de mii de euro
cancan.ro
image
Decizie cu impact devastator la pensie. Pensionarii cu grupe pierd mulți bani. Sentință definitiva a instanței
newsweek.ro
image
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
prosport.ro
image
De ce costă atât de mult doborârea unei drone. Nota de plată uriaşă pentru protejarea spațiului aerian al României
playtech.ro
image
Marcel Pușcaș face praf transferurile din SuperLiga, inclusiv de la FCSB: „Cum naiba vrei să reușești în Europa cu jucători din Serie C?”
fanatik.ro
image
Situație imposibilă pentru BNR: Isărescu, între măsuri care ar duce la explozia prețurilor sau omorârea investițiilor. „Calea de mijloc", explicată de un economist
ziare.com
image
Gata: Real Madrid a cedat! S-au trimis hârtiile pentru Vinicius Junior
digisport.ro
image
Doliu în lumea artistică! O cunoscută creatoare din România s-a stins din viață. Boala care a răpus-o
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nuntă MARE în familia lui Becali. Alina a făcut cununia religioasă la 10 ani de la cununia civilă. Printre invitații de marcă se numără și Hagi. Imagini FABULOASE / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 28 iulie: Ziua în care alegerile mici pot schimba direcția unei întregi săptămâni
mediaflux.ro
image
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
gsp.ro
image
„Pot muri în orice clipă.” Mărturia cutremurătoare a unei femei care trăiește cu teama că o procedură estetică încercată și de vedete îi poate provoca un șoc septic
actualitate.net
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
El este tatăl Ancăi Țurcașiu! Imagine rară cu cei doi: „Mi se pare minunat”
click.ro
image
Zodia care reușește să scape de griji. Acest nativ vede, în sfârșit, luminița de la capatul tunelului
click.ro
image
Desertul răcoritor care va fi gata în numai 15 minute. Cum poți pregăti tiramisu de orez expandat
click.ro
Regina Letizia Leonor și Sofia profimedia 1027024337 jpg
Vacanță regală. Expusă și vulnerabilă, Prințesa Leonor a fost pozată din toate unghiurile într-un bikini care nu-i flata silueta
okmagazine.ro
Nod Nord Nod Sud jpg
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele
clickpentrufemei.ro
Scheletul unui soldat roman a fost găsit într-o groapă dintr-o tabără militară din Slovacia (© ArÚ SAS – M. Ruttkay, M. Vojteček, M. Cheben, MH Invest)
Rămășițele îngropate în grabă ale soldaților lui Marcus Aurelius, descoperite într-o tabără militară romană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cosmin Cernat, adevărul despre căsnicia cu Mădălina. Cum a început relația lor: „Nu mă suferea”
image
El este tatăl Ancăi Țurcașiu! Imagine rară cu cei doi: „Mi se pare minunat”

OK! Magazine

image
Vacanță regală. Expusă și vulnerabilă, Prințesa Leonor a fost pozată din toate unghiurile într-un bikini care nu-i flata silueta

Click! Pentru femei

image
Vă vine să credeți că a adus pe lume șapte copii? Soția lui Alec Baldwin uimește cu silueta ei zveltă

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?