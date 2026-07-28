Porsche elimină încă 5.000 de locuri de muncă până în 2035, dar exclude concedierile colective

Producătorul german de automobile de lux Porsche AG a anunțat luni că va reduce cu încă 5.000 de posturi în Germania până în anul 2035, în cadrul unui amplu program de restructurare estimat la 2,1 miliarde de euro.

Compania, parte a grupului Volkswagen, a precizat însă că a ajuns la un acord cu reprezentanții angajaților pentru extinderea garanției locurilor de muncă până în 2035 și că nu vor exista concedieri colective din motive economice în această perioadă.

Reducerile de personal vor afecta uzina principală din Stuttgart-Zuffenhausen și centrul de cercetare și dezvoltare din Weissach.

Potrivit companiei, disponibilizările vor fi realizate prin măsuri considerate „responsabile din punct de vedere social”, precum pensionările, programele de pensionare anticipată și plecările voluntare.

Anunțul vine după programul de restructurare lansat în februarie 2025, care prevedea eliminarea a aproximativ 1.900 de locuri de muncă în regiunea Stuttgart până în 2029 și nereînnoirea a circa 2.000 de contracte pe durată determinată.

La sfârșitul anului 2025, Porsche avea aproximativ 20.600 de angajați în regiunea Stuttgart, față de 22.200 în anul precedent. La nivel global, compania avea aproape 41.800 de salariați.

Vânzările au scăzut, iar piața din China s-a prăbușit

Porsche traversează o perioadă dificilă după ce vânzările au scăzut cu 10% în 2025, până la aproximativ 279.400 de automobile, cel mai redus nivel din 2020.

În China, care a fost mult timp cea mai importantă piață a companiei, vânzările s-au redus la jumătate în perioada 2021–2025, afectând puternic profitabilitatea constructorului.

Publicația germană Bild relatase anterior că directorul general Michael Leiters intenționează să elimine între 5.000 și 6.000 de locuri de muncă până în 2035.

Și Volkswagen reduce masiv personalul

Problemele Porsche fac parte din dificultățile mai ample cu care se confruntă grupul Volkswagen.

Compania-mamă a avertizat că până la 100.000 de locuri de muncă ar putea fi desființate la nivel mondial. În Germania, grupul intenționează să elimine 50.000 de posturi până în 2030, dintre care 35.000 la marca Volkswagen, iar restul la mărcile Audi și Porsche.

Peste 37.000 de angajați au acceptat deja programe de plecare voluntară.

Volkswagen este afectat de cererea slabă de pe piața europeană, de costurile generate de noile taxe vamale impuse de Statele Unite și de investițiile necesare pentru tranziția către automobile electrice.

După rezultatele slabe din trimestrul al doilea, grupul și-a revizuit în scădere estimările pentru 2026 și anticipează acum un declin al vânzărilor de până la 3%, în locul creșterii estimate anterior.

Grupul Volkswagen deține 12 mărci, printre care Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda, Lamborghini, Seat, Bentley, MAN și Scania.