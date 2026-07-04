Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Independenței SUA: „Statele Unite ale Americii rămân un reper al democrației”

Sorin Grindeanu a transmis, sâmbătă, un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite, care sărbătoresc în acest an 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență.

Într-o postare publicată pe Facebook, liderul social-democrat a ţinut să laude rolul pe care Statele Unite îl au în promovarea valorilor democratice, lucru punctat de mai multe ori de Donald Trump în discursul său cu acelaşi prilej, și a transmis felicitări poporului american.

„Statele Unite ale Americii rămân un reper al democrației!

La 250 de ani de la înființare, SUA demonstrează că o viziune corectă te poate propulsa în primul eșalon al statelor puternice, indiferent de contextele istorice.

La mulți ani America!

Happy Independence Day!”, a scris Sorin Grindeanu.

Aniversarea din acest an are o semnificație aparte pentru Statele Unite, care celebrează un sfert de mileniu de la proclamarea independenței. Festivitățile au fost deschise de președintele Donald Trump printr-un discurs susținut la Muntele Rushmore, în care a elogiat istoria Statelor Unite și a descris America drept „cea mai de succes, cea mai realizată şi cea mai excepțională națiune” din istoria omenirii.

Programul pregătit pentru 4 iulie a fost, însă, afectat de temperaturile extrem de ridicate care au cuprins o mare parte a Statelor Unite, motiv pentru care autoritățile au anulat sau au amânat parade, concerte și spectacole de artificii.

În România, aniversarea a fost marcată la sfârşitul lunii iunie printr-o recepție oficială organizată de Ambasada Statelor Unite la București, în cadrul programului dedicat celor 250 de ani de la independența SUA. La eveniment au participat președintele Nicușor Dan şi premierul interimar Ilie Bolojan, care au susținut discursuri în care au evidențiat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite și relația strânsă dintre cele două țări.