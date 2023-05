Gorghiu, despre comasarea alegerilor: Dacă nu se va vrea vom avea un an complicat

Președintele interimar al Senatului susține că dacă Coaliția va device să nu realizeze comasarea alegerilor, atunci anul viitor va fi unul complicat în care la jumătatea unei campanii electorale va începe următoarea campanie electorală.

„Dacă se va vrea de coaliţie, se va realiza această comasare, dacă nu se ve vrea, vom avea un an complicat. Pot să vă garantez, electoratul din România va fi obosit. La alegerile din decembrie mă întreb cine va mai veni. La jumătatea unei campanii va începe campania pentru următoarele alegeri”, a declarat Alina Gorghiu la Euronews, potrivit News.ro.

Senatoarea PNL susține că anul 2024 va fi „definiția haosului” dacă se va renunța la ideea comasării alegerilor.

Alina Gorghiu a punctat că PNL a testat în sondajele de opinie propunerea de comasare a alegerilor, iar peste 70% dintre cei sondați își doresc să nu aibă un an blocat.

„Eu nu cred că cineva îşi doreşte acest lucru. Nu îmi doresc o administraţie blocată, nu îmi doresc instituţii care să stea să se uite aşa ca floarea soarelui, 12 luni să vadă cine va fi şeful de la, şeful de la, şeful de la. Îmi doresc să avem cât mai puţine momente tensionate şi să livrăm cât mai multe”, a afirmat aceasta.

Președinta interimară a Senatului a subliniat că sunt mai importante realizările Guvernului decât să „câștigăm două procente în plus”.

„Am avut prima creştere economică cu guvernul Ciucă, din Europa, cu fostul guvern la fel. Acum probabil suntem locul 1-2, cele mai mari investiţii publice în economie străine. Vorbim de performanţă. Sigur, trebuie făcute mult mai multe, am trecut peste o criză energetică, ne-am asigurat că absorbim banii de la UE, am făcut eforturi pe foarte multe flancuri. Ar fi păcat să spunem că nu contează ce am realizat anii trecuţi, important e că noi în formula asta cu 5 tipuri de alegeri câştigăm două procente în plus. Cred că analiza trebuie făcută uitându-te la interesul statului mai mult decât la capitalul tău politic”, a precizat senatoarea PNL la Euronews, potrivit News.ro.

Situația pensiilor speciale

Alina Gorghiu susține, potrivit News.ro, că PNL își dorește schimbarea filozofiei referitoare la pensiile speciale, precizând că legea a trecut de Senat și că este de ceva vreme la Camera Deputaților, însă nu este momentul să ceară un vot având în vedere viitoarele consultări de la Bruxelles pe această temă.

„Această lege a fost asumată ca jalon în PNRR şi va trebui să facem în aşa fel încât pensiile să fie aduse cât mai aproape de contributivitate. Sigur că nu e normal ca cineva să iasă la 45 de ani la pensie cu o pensie mai mare decât ultimul salariu în plată. Lucrul acesta a fost agreat de toată lumea din coaliţia guvernamentală. S-a făcut o propunere la Senat. A trecut de Senatul României, legea, amendamentele venite de la Ministerul Muncii. Între timp există şi un nou raport al Băncii Mondiale, făcut la solicitarea Ministerului Muncii. A existat o colaborare cu toate ministerele de resort, Ministerul Muncii fiind titularul acestei reforme. Urmează acea deplasare mult aşteptată, a ministrului Budăi şi a ministrului Boloş la Comisia Europeană la Bruxelles, pentru a face ultimele discuţii cu privire la abordarea finală”, a declarat Alina Gorghiu la Euronews, potrivit News.ro.