Rotativa vine cu reducerea numărului secretarilor de stat. Topul ministerelor după numărul de demnitari

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au precizat că au mandat pentru a reduce numărul secretarilor și subsecretarilor de stat în viitorul Guvern, după ce tot formațiunile lor au mărit schema bugetară de s-a ajuns la nivel de ministere și SGG la peste 130 de demnitari.

Mai precis, la nivel de Guvern (ministere, echipele premierilor și vicepremierilor, plus Secretariatului General al Guvernului), acum pe funcție sunt 110 secretari de stat și 21 de subsecretari de stat. Cu tot cu cei care au rang de secretar de stat, numărul lor ajunge la 154, potrivit lui Nicolae Ciucă.

Marcel Ciolacu a anunțat că are mandat să discute cu Ciucă numărul de secretari de stat la fiecare minister în parte, precum și reducerea personalului de la conducerea agențiilor care funcționează în subordinea Guvernului. Surse din conducerea PSD susțin pentru „Adevărul“ că în calcul este luată varianta diminuării cu 25% a acestor funcții. La rândul său, Nicolae Ciucă a precizat că ideea reducerii elitei bugetare a venit de la PNL, iar liberalii vor insista la negocieri pe acest aspect.

„Reducerea să fie substanțială“

Întrebat de reporterul „Adevărul“ procentul reducerii funcțiilor de secretar de stat și de subsecretar de stat, Nicolae Ciucă a evitat avansarea unei formule. „Nu aș menționa o cifră acum, reducerea trebuie să fie substanțială astfel încât să asigure funcționarea fiecărui minister. Am discutat în partid, cei care au ocupat funcția de ministru în fostele guvernări au făcut menționarea că se poate funcționa și cu doi, și cu trei secretari de stat, și eu sunt de acord. Dacă vreți să vin și cu un exemplu mai concludent, cât am fost ministru al Apărării Naționale am modificat Legea de organizare și funcționare a ministerului și am funcționat, și iată că ministerul funcționează foarte bine și astăzi cu doi secretari de stat“, a precizat Nicolae Ciucă.

Chestionat tot de reporterul „Adevărul“ dacă până la plecarea din funcție va mai semna vreo numire de secretar de stat sau subsecretar de stat, Ciucă a punctat: „Din ce știu eu, acum nu este nicio numire pe flux“. Din informațiile „Adevărul“, în prezent mai sunt vacante în jur de zece funcții de demnitari, printre acestea fiind două de subsecretar de stat la Digitalizare, una de secretar de stat la Energie și una de secretar de stat la MIPE.

Topul ministerelor ca număr de secretari de stat

Cel mai mare minister din punct de vedere al numărului de secretari de stat și subsecretari e Dezvoltarea, care are în total 11 (șapte secretari de stat și patru subsecretari de stat), urmat de Ministerul Afacerilor Interne, cu 10 astfel de demnitari (șase secretari de stat și patru subsecretari de stat), apoi MIPE, care are șapte secretari de stat și doi subsecretari de stat.

8 demnitari are Educația (șase secretari de stat și doi subsecretari de stat), urmată cu câte 7 asemenea oficiali la Transporturi (doar secretari de stat), Mediu (doar secretari de stat), Agricultură (șase secretari de stat și un subsecretar) și MAE (șase secretari de stat și un subsecretar).