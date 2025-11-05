search
„Lupul lui Dumnezeu”. CTP îl ironizează pe Călin Georgescu: „Care este însă animalul ce îl întruchipează pe Iisus. Știe orice credincios, Mielul!”

0
0
Publicat:

Gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a ironizat pe fostul candidat pro-rus Călin Georgescu, criticându-i declarațiile mesianice și modul în care se autoproclamă „trimisul lui Dumnezeu” în România.

Cristian Tudor Popescu FOTO: FB
Cristian Tudor Popescu FOTO: FB

CTP atrage atenția asupra simbolurilor dacice folosite de Georgescu și asupra mesajelor care contrazic învățăturile creștine.

„Scriu acest text în primul rând pentru credincioșii ortodocși din România. Pentru cei care cred sincer în cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt un om al științei – ceea ce nu înseamnă automat că sunt și ateu. Cred și eu, dar în altceva: în rațiune, în observație, în experiment, în logică, în dovezi, în demonstrație”, a scris CTP pe Facebook.

Gazetarul explică că, deși inițial a încercat să analizeze rațional „zicerile lui Dumnezeilă Georgescu”, acestea i s-au părut „atât de aberante, încât devenea ridicol să raționezi asupra lor”.

„Acum însă, nu mai e vorba de știință, ci de credință. Apărând tot timpul cu o icoană în fundal, Georgescu se prezintă ca trimisul lui Dumnezeu în România. Românii sunt poporul ales și el este Mesia. Cu ajutorul lui Dumnezeu, rezolvă toate problemele economice, bugetare, sociale, de politică externă și de apărare ale țării”, a adăugat CTP.

Gazetarul comentează și decizia lui Georgescu de a boicota alegerile pentru Primăria Capitalei. 

„Dar ce spune ieri omul lui Dumnezeu, anunțând că nu susține pe nimeni și că boicotează alegerile pentru Primăria Capitalei? Nici mai mult, nici mai puțin decât că el este un lup și lupii nu se vând pentru un os mai mare. Bineînțeles că a ales să fie lup în legătură cu dacii pe care i-a mai invocat – falsa „lege a Sarmizegetusei”-ca opoziție la Occident. Lupul draco înfipt în băț era un steag de război, nu numai al dacilor”, a precizat CTP. 

Gazetarul atrage atenția asupra simbolisticii folosite de Georgescu.

„Care este însă animalul ce îl întruchipează pe Iisus, fiul lui Dumnezeu, înomenit pe Pământ? Știe orice credincios, Mielul! Mielul sacrificat pentru răscumpărarea păcatelor oamenilor. Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu! Prădătorul nemilos, acționând în haită, este alăturat lui Dumnezeu”, a transmis CTP. 

Gazetarul se întreabă cum pot explica acest lucru preoții sau credincioșii care au susținut votarea lui Georgescu.

Aș vrea să știu cum explică asta un preot român care a îndemnat la votarea lui Georgescu fie pe față, fie prin dos. Aș vrea să știu cum explică asta un creștin-ortodox votant Georgescu”, a afirmat acesta.

În final, CTP citează spusele lui Iisus către ucenicii săi. „Căci eu, doar cu rațiunea și cunoașterea de partea mea, nu mă pot gândi decât la spusele lui Iisus către ucenicii săi: „Vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor” (Matei, 10,16), <Păziți-vă de prooroci mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori> (Matei, 7, 15,23)”, a concluzionat Cristian Tudor Popescu. 

