Un partid socialist ar scoate AUR de pe scenă

Votanții AUR din diaspora ar migra spre un partid cu adevărat socialist. În comun, românii din afara țării, care au votat Nicușor Dan și George Simion, au antipatia față de politicieni, consideraţi o clasă aparte.

De ce atât de mulți români care locuiesc și lucrează în state occidentale l-au votat la prezidențialele de anul trecut pe George Simion și preferă AUR? Cum văd România votanții din afara țării care îl preferă pe Nicușor Dan? Studiul „Diaspora neascultată”, făcut de sociologul Barbu Mateescu pentru Fundația Konrad Adenauer, aduce câteva explicații care lămuresc aceste întrebări. George Simion a obținut în al doilea tur de scrutin scoruri de peste 60% în Germania, Austria, Italia, Spania și de peste 50% în Franța și Marea Britanie. Din discuțiile avute în focus grupuri a ieșit la iveală că votul pentru Simion a fost doar un mijloc de revalidare a lui Călin Georgescu, liderul AUR fiind considerat prin comparație, mai puțin credibil și capabil să genereze speranță. O chelneriță din Germania declară astfel că ea l-a votat pe Simion „deoarece în spatele acestui om este un om care chiar își iubește țara: Călin Georgescu”, iar un votant din Franța spune „pentru mine nu ar fi fost OK să mă reprezinte Simion la nivel european. Dar m-am gândit că dacă ieșea el era foarte mult sub tutela lui Călin Georgescu. Toate ideile bune spuse de Simion erau de la Călin Georgescu."

Diaspora "muncitorească" şi "sofisticată"

Cercetarea distinge între „diaspora muncitorească”, în mare parte votantă Simion, și „diaspora sofisticată”, formată din persoane care sunt cel puțin absolvenți de facultate și care a votat Nicușor Dan. Diaspora sofisticată e bine integrată în țările de adopție, votanții lui Nicușor Dan sunt majoritatea din această zonă, sunt oameni realizați și care se simt apreciați acolo unde se află. „Diaspora muncitorească” e definită, în schimb, prin suferință, spune autorul studiului, fiindcă nu e deloc integrată în țara unde lucrează, oamenii locuiesc în ghetouri compacte cu alți emigranți, nu vorbesc limba țării în care stau și au contacte limitate cu autohtonii. O discuție între două femei din Marea Britanie votante Simion este elocventă din acest punct de vedere: „Ne compară cu cei de etnie rromă. Este urât pentru că nu poți să gândești așa despre toată lumea.

- Ai auzit asta de la englezi??

- N-am auzit asta de la englezi! De la persoane de alte naționalități.

- Englezii n-ar putea să jignească. Dar unde mai sunt englezi? Prin ce locuri or mai fi, că eu nu prea i-am mai văzut."

Acești oameni din „diaspora muncitorească” sunt nefericiți cu traiul în străinătate, nu au niciun orizont, iar comunitatea locală din care provin e aproape mereu una săracă, așa că din punctul lor de vedere nici locul de unde vin, nici țara nu au nicio șansă. Speranța lor e în continuare Călin Georgescu fiindcă, după cum spune autorul studiului „această speranță are rolul de a echilibra psihologic tristețea și pesimismul care sunt altfel dominante”. Cu alte cuvinte, sărăcia, munca grea, condițiile în care trăiesc, faptul că se simt disprețuiți, îi face să creadă tot ce le spune Georgescu pe rețelele sociale. De altfel, acești oameni doar de pe rețele se informează. O votantă Simion din Germania explică: „Am renunțat de mult la ideea de TV, sunt cumpărate. Acum sunt în mediul online, din punctul meu de vedere TikTok-ul nu este încă cumpărat. De acolo am auzit de Georgescu și toți ne-am documentat de acolo. Este încă singura platformă pe care ei - guvernul, puterea - nu pot s-o cumpere sau s-o dea jos."

Nici votanții lui Simion, nici cei ai lui Nicușor Dan nu înțeleg motivele anulării alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, semn că instituțiile statului nu au comunicat prea bine ce s-a întâmplat, în plus conexiunea Georgescu-Rusia „e complet absentă din mentalul votanților lui George Simion. Chiar și cei care l-au votat în turul doi pe Nicușor Dan nu sunt familiari cu existența unei asemenea legături”, după cum notează studiul. Un expert din Austria, votant Nicușor Dan, declară că „anularea alegerilor nu a fost nici până în ziua de astăzi explicată din punct de vedere legal, nu avem pe nimeni acuzat. Asta este o mare problemă și e clar un minus pentru democrația noastră. Până la urmă Călin Georgescu a fost votat de oameni, manipulați, cum vreți să spuneți, dar asta este democrația". O casnică din Franța, votantă George Simion spune „au făcut împotriva lui [Georgescu] ce n-au făcut împotriva nimănui și efectiv nu înțelegem de ce."

Diaspora din Republica Moldova

Dar de ce diaspora din Republica Moldova votează într-o măsură mai mare partide democratice decât românii din afară? Sociologul Barbu Mateescu spune că e vorba în primul rând de experiența lor de acasă, de pericolele pe care le-au simțit, de felul cum au înțeles că îi afectează războiul hibrid, de presiunile asupra țării lor.

În schimb, românii votanți George Simion sunt doar nemulțumiți de nivelul de trai, de direcția în care merge România, de faptul că statul nu îi ajută mai mult, de politicieni, de felul în care se aplică reforma lui Bolojan. O votantă Simion din Germania declară „Se gândesc ei cum să facă rost de bani peste noapte? Taie-ți ție pensiile alea speciale, nu ia de la noi că n-avem de unde”, un șofer din Marea Britanie acuză guvernul că „a fost mul mai ușor să voteze tăierea banilor la proști decât să le taie la ei subvenționarea partidelor – de pensii speciale nici nu mai spun”.

„Diaspora munictorească” a plecat din cauza sărăciei, a locurilor de muncă puține și prost plătite, „diaspora sofisticată” a plecat fiind nemulțumită de felul în care funcționează statul, mai ales educația și sănătatea. O antreprenoare din Franța, votantă Nicușor Dan, spune și că „sistemul e foarte prost în România. Dacă nu pupi în fund unde trebuie sau dacă nu dai bani unde trebuie nu poți să ajungi acolo unde vrei, chiar dacă cunoștințele tale sunt mult mai mari decât cele pe care le au cei care dețin deja postul”. O expertă din Austria, votantă Nicușor Dan spune „am plecat pentru educația fetiței”. Un medic din Franța, votant tot Nicușor Dan zice „M-aș întoarce dacă nivelul școlilor ar fi OK”.

Funcționarea statului, privilegiile politicienilor și absența meritocrației îi deranjează în aceeași măsură pe votanții lui Nicușor Dan și pe cei ai lui George Simion. În plus, diaspora muncitorească vrea un stat mai puternic, care să se ocupe de nevoile lor, de aceea autorul studiului crede că un partid socialist i-ar muta pe mulți dintre votanții Simion-Georgescu de pe axa așa zis suveranistă: „Simion este soția tolerată, nu iubirea din inimă”. Votanții lui Simion nu sunt interesați de biserică și există la ei chiar „o puternică antipatie față de BOR”, după cum rezultă din studiul „Diaspora neascultată”, de aceea apariția unui partid de stânga, care să-și asume apărarea intereselor părții mai sărace a României și implicit și a diasporei muncitorești, ar avea un impact extrem de defavorabil asupra viitorului AUR.

Sabina Fati - DW