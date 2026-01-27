Simion, acuzat din interiorul taberei suveraniste că „i-a furat identitatea” lui Călin Georgescu. „În SUA nu s-a întâlnit cu nimeni important”

Gelu Vișan, un fost apropiat al lui George Simion, ulterior îndepărtat din anturajul acestuia în timpul alegerilor din București, a lansat acuzații dure la adresa liderului AUR. Vișan susține că Simion „i-ar fi furat identitatea lui Călin Georgescu”, prezentându-se în SUA drept victimă a unor alegeri „anulate” sau „fraudate”.

Într-o postare vehementă pe Facebook, Vișan îi numește pe Simion și pe cei din echipa sa „trădători”, acuzându-i că ar încerca să atragă electoratul lui Călin Georgescu.

El îl critică și pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, care a declarat într-o emisiune TV că, în vizita din SUA, nu a discutat „niciodată” despre Georgescu



„Asa cum am spus, George Simion și AUR nu au nici o legătură cu Călin Georgescu și cu susținerea domniei sale. George Simion și Gașca sunt doar niște trădători care vor voturile lui Călin Georgescu și electoratul său. Prezent în emisiunea prietenei sale Anca Alexandrescu, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a spus că NU A VORBIT NICIODATĂ în SUA despre Călin Georgescu.

Mai mult, a mințit cu nerușinare spunând că situația lui Călin Georgescu NU se cunoaște de către Administratia SUA. Aceasta a fost o minciună ordinară pe care o să o demontez cu date concrete într-o postare viitoare. De fapt, Simion și Dungaciu NU s-au întâlnit cu nimeni, cel putin important, din Administratia Trump, habar nu au despre ce știe și ce nu știe Administratia Trump”, a scris Vișan pe pagina sa de Facebook.

„Simion i-a furat identitatea lui Călin Georgescu”

Vișan spune că liderul AUR „și gașca lui” s-au dus în Statele Unite pentru a-i fura identitatea lui Călin Georgescu.

„Nu în ultimul rând, ci în primul rând, Simion I-A FURAT IDENTITATEA lui Călin Georgescu, prezentându-se ca victima anulării și fraudării alegerilor. Vă aduc aminte că George Simion a candidat in 2024 și a luat 13%, iar în 2025, când a candidat în locul domnului Georgescu, el și-a recunoscut înfrângerea la două ore după ce s-au închis urnele și a plecat la Cluj și Viena să-și ia tainul. Simion și gașca lui s-au dus în SUA pentru a-i fura identitatea lui Călin Georgescu.

Acum să cităm în limba română, (o să punem și originalul în limba engleză, fotocopiat, cum s-a prezentat Simion:

«El (Simion) ar fi trebuit să fie președintele României, dar forțele globaliste au ANULAT și FRAUDAT alegerile prezidentiale»

Nu Călin Georgescu căruia Simion și gașca lui i-a furat identitatea, ci el, George Simion.

Unde este Călin Georgescu aici?

Trădători ordinari!

Mai aveti vreun dubiu că adevărații trădători ai mișcării suveraniste sunt George Simion, Dan Dungaciu și cei care ii susțin?

Mai aveti vreun dubiu?

Acum poate te văd și unii din suveraniștii care m-au ponegrit de ce am fost făcut trădător și dezbinator de către George Simion, AUR și Gașca lor de ticăloși inclusiv din media și din SRI, care-i susțin:

Pentru că le era frică că se va afla adevărul că intenția lor este să facă orice pentru a fi condamnat la închisoare Călin Georgescu și ca Simion și gașca să-i ia voturile. O să vorbesc însă pe larg despre asta, și despre legăturile lor cu Sistemul Securist, pentru că aveți tot dreptul să aflați adevărul.

Da, adevărul iese întotdeauna la iveală, iar minciuna are picioare scurte Aveti aici fotocopia prezentării lui Simion care ii fură identitatea lui Călin Georgescu”, a mai scris Vișan în aceeași postare.

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, care l-a însoțit pe Simion în Statele Unite, a afirmat, luni seara, că în SUA nu s-a vorbit despre Călin Georgescu și că „nimeni nu va face, din câte îmi dau eu seama, o investigație special pentru România”.

Declarațiile lui Dungaciu contrazic narațiunile promovate intens în zona pro-Georgescu, unde circulă frecvent teorii potrivit cărora instituții americane ar pregăti investigații sau rapoarte privind situația fostului candidat la prezidențiale, unele dintre ele mergând până la afirmații fanteziste despre o presupusă susținere externă pentru instalarea acestuia la conducerea țării.