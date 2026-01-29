Simion speră ca Nicușor Dan să nu își termine mandatul prezidențial. „Noi avem semnăturile necesare pentru suspendarea lui”

Liderul AUR, George Simion, a declarat joi, 29 ianuarie, că ar fi bine ca președintele Nicușor Dan să nu își termine mandatul, „pentru binele românilor”.

„Nu e o fire sociabilă, nu e potrivit pentru această funcție. Singura cale este ca românii să-i spună să plece pentru că el nu va reprezenta interesele României (...) El probabil se gândea că dacă va ajunge președinte o să rezolve problema cu clădirile din București, cred că asta a fost miza lui”, a afirmat Simion pentru Gândul.

Acesta a fost întrebat și dacă Nicușor Dan ar trebui să își ducă la capăt mandatul prezidențial.

„Pentru binele României, ar fi bine să nu. Noi avem semnăturile necesare pentru suspendarea lui, adică AUR a făcut toate demersurile în aceste luni ca să încercăm asta.

O să facem în continuare acest lucru. Repet, ori iese PSD-ul, ori se întâmplă ceva la nivel mondial, apoi o să meargă lucrurile de la sine”, a afirmat Simion.

Simion a adăugat că Nicușor Dan „nu va răspunde niciodată rapid și nu se descurcă în situații de stres”.

„Nu face față. Pentru că așa este Nicușor Dan. Eu v-am spus că e un pericol pentru România ca omul ăsta să ajungă președinte. Acum cred că o majoritate a românilor au aceeași părere ca și mine".

Acesta a mai precizat: „Niște oameni au vrut să profite de Nicușor Dan și l-au plantat la Cotroceni. Asta este realitatea. Niște oameni care au interese, de exemplu, să-și treacă acordul Mercosur, să treacă România la moneda euro, să cumpere Hidroelectrica, să facă francezii să ne vândă Airbus și să facă hidrocentrala de la Tarnița".