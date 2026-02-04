George Simion a dus în Parlament un bidon cu apă de la Curtea de Argeş şi a contestat coaliţia de guvernare

George Simion a făcut spectacol în Parlament, unde a venit cu un bidon de apă de la Curtea de Argeș, localitate afectată de luni de zile de lipsa apei potabile, folosind momentul pentru a ataca coaliția de guvernare și a cere alegeri parlamentare anticipate.

George Simion a făcut spectacol în Parlament miercuri, 4 februarie, când s-a prezentat la tribuna oficială cu un bidon cu apă despre care a spus că provine de la robinetele locuitorilor din Curtea de Argeș.

Momentul din plen a venit la scurt timp după ce Simion a participat, pe 31 ianuarie, la un protest organizat la Curtea de Argeș, unde zeci de oameni au reclamat lipsa apei potabile și dificultățile tot mai mari cu care se confruntă în viața de zi cu zi, de aproximativ 4 luni de zile.

În prezent, aproximativ 50.000 de locuitori din municipiul Curtea de Argeș și din comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești sunt nevoiți să se aprovizioneze cu apă din magazine, pe care o transportă până în locuințe, inclusiv la etajele superioare ale blocurilor. Deși autoritățile au amplasat mai multe bazine de apă în oraș, temperaturile scăzute din ultimele săptămâni au dus la înghețarea apei din containere.

În plenul Parlamentului, George Simion a folosit acest context pentru a lansa un atac dur la adresa coaliției de guvernare, pe care a acuzat-o că ignoră problemele reale ale populației și „realitatea anului 2026”.

De la tribuna Parlamentului, liderul AUR a extins discursul de la criza apei potabile la situaţia politică și energetică a României, susținând că țara este condusă într-o direcție greșită, şi a cerut alegeri parlamentare anticipate.

„Pe voi, actuala coaliție, nu vă interesează SUA și nu vă interesează lumea liberă. Un raport este ignorat. Doar 24 de ore are, însă voi vă faceți că nu-l vedeți. Singura soluție, dacă nu vreți să fim ignorați de toată lumea liberă, este să ne întoarcem la votul poporului pe care voi l-ați anulat pe 6 decembrie. Să ne întoarcem la democrație, la alegeri corecte și libere”, a spus liderul AUR de la tribuna Parlamentului.

În finalul intervenției, liderul AUR a cerut explicit organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

„Având în vedere toate declarațiile din ultimele luni ale oficialilor statului român și raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite, cerem revenirea la democrație, la votul poporului, alegeri parlamentare anticipate”, a afirmat George Simion.