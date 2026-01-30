Franța, prioritate în politica externă a României. Nicușor Dan: „Am închis o perioadă de ezitări și de promisiuni neîmplinite”

Președintele Nicușor Dan afirmă că una dintre prioritățile politicii externe din primele luni de mandat a fost clarificarea și consolidarea relației cu Franța, după o perioadă de ezitări și promisiuni neîndeplinite.

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre direcția politicii externe în primele opt luni de mandat, subliniind că relația cu Franța a fost una dintre principalele mize diplomatice. Șeful statului a explicat că obiectivul nu a fost obținerea de vizibilitate internațională, ci rezolvarea unor blocaje vechi și restabilirea unor parteneriate-cheie.

Clarificarea relației cu Franța, o prioritate diplomatică

„Eu cred că în politica externă rolul președintelui nu este să obțină titlu de presă în presa internațională. Președintele României a spus: e așa sau e așa”, a declarat Nicușor Dan într-un interviu la Digi24. Acesta a arătat că, în perioada de la preluarea mandatului, România și-a stabilit obiective clare, pe care spune că le-a îndeplinit „aproape 100%”.

În acest context, președintele a evidențiat relația cu Franța, despre care a spus că a avut nevoie de o resetare după ani de incertitudine. „A trebuit să închidem o perioadă de ezitări și de promisiuni neîmplinite și de răspunsuri niciodată ferme cu privire la Franța”, a afirmat șeful statului.

Potrivit acestuia, situația este acum clarificată: „Deci în momentul de față parteneriatul nostru cu Franța este funcțional și nu mai există rămășițe istorice”.

Relațiile cu partenerii europeni și obiectivele următoare

Nicușor Dan a amintit și de celelalte relații externe importante ale României, menționând colaborarea „foarte bună” cu Germania, vizitele recente la Berlin și Londra, precum și rezolvarea unei probleme bilaterale cu Austria care „risca să ne scoată din parcursul pe OCDE”.

De asemenea, președintele a precizat că au fost soluționate și dificultăți în relația cu Comisia Europeană, inclusiv cele legate de PNRR și de procedura de deficit.

În viziunea sa, etapa actuală a politicii externe presupune reglarea tuturor acestor chestiuni bilaterale și multilaterale, pentru ca România să fie percepută drept „un partener serios”. Abia ulterior, spune el, va putea urma o fază de diplomație economică activă. „Nu suntem încă aici, dar pe partea de a pune bazele, în opinia mea, am făcut un lucru bun”, a concluzionat președintele.