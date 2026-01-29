Nicușor Dan exclude „scenariul unei rupturi” între SUA și UE și admite că Trump are dreptate într-o privință. Cu Franța, „am închis perioada de ezitări"

Președintele Nicușor Dan a vorbit joi seară despre orientarea strategică a României, relația cu Statele Unite și Uniunea Europeană, dar și despre poziția țării noastre în contextul tensiunilor globale. Declarațiile sale au venit pe fondul dezbaterilor legate de echilibrul transatlantic și de inițiativele recente ale administrației americane.

Întrebat la Digi 24 ce ar face România dacă ar fi nevoită să aleagă între relația cu Statele Unite și cea cu Uniunea Europeană, președintele a respins ideea unei rupturi:

„Deja, în aceste 7-8 luni, am avut alegeri de făcut, uitându-ne la interesul punctual. Acest Board of Peace, viteza cu care să răspundem la invitație, tarifele din vară – sunt alegeri mici de făcut. În linii mari, exclud scenariul unei rupturi transatlantice”.

Întrebat ce le-ar răspunde celor care înțeleg această poziționare drept o nehotărâre, președintele Nicușor Dan a subliniat că politica externă nu se conduce prin gesturi spectaculoase:

„Cred că, în politica externă, rolul președintelui nu este să obțină titluri de presă. Noi am avut obiective pe care aproape 100% le-am îndeplinit. A trebuit să închidem o perioadă de ezitări cu privire la Franța: la unele am spus nu, la altele da. Parteneriatul nostru cu Franța este funcțional și nu mai există resturi.

Avem o colaborare foarte bună cu Germania, am fost la Londra. Am avut o chestiune bilaterală cu Austria care putea să ne scoată din OCDE; am rezolvat. Ceea ce trebuie să facem în politica externă este să reglăm toate aceste chestiuni bilaterale astfel încât să fim un partener serios. În faza următoare, să facem diplomație economică, astfel încât să evaluăm relațiile economice.

Despre o posibilă vizită în SUA: „Vrem să tratăm această invitație cât se poate de serios”

Întrebat despre o vizită oficială în Statele Unite, președintele a confirmat că aceasta este în pregătire:

„Cel mai probabil, în cursul acestui an. Vrem să tratăm această invitație cât se poate de serios. Sunt discuții pe paliere economice, metale rare în regiune. Dorim ca această vizită să aibă o substanță economică reală, dincolo de cea de securitate.”

„Unde Donald Trump are dreptate este că, decenii la rând, Europa s-a bazat pe securitatea oferită de Statele Unite”

În contextul discuțiilor privind autonomia strategică a Europei, Nicușor Dan a explicat că România susține consolidarea capacităților de apărare:

„Noi trebuie să compensăm deficitul de securitate. Unde Donald Trump are dreptate este că, decenii la rând, Europa s-a bazat pe securitatea oferită de Statele Unite. Ceea ce trebuie să facem este să investim în apărare, însă acesta este un proces care durează ani de zile”, a spus șeful statului.

Ce spune președintele despre statutul României pe scena internațională

La întrebarea privind tipul de putere pe care îl reprezintă România, președintele a răspuns scurt:

„Este o putere mijlocie.”

Întrebat dacă ne simțim amenințați de discursul lui Trump, președintele a insistat că relația strategică cu SUA rămâne solidă:

„Noi, România, avem o relație strategică de securitate cu Statele Unite și una preponderent economică cu Uniunea Europeană. Ne dorim ca relația trans-atlantică să fie cât mai armonioasă. Au existat tensiuni, însă acestea nu au rupt această relație. Ce ne dorim să facem este să descurajăm escaladarea tensiunilor între aceste opțiuni. Suntem bine pentru moment și sunt optimist pentru viitor.

Această relație a fost clădită de mult timp și este greu să fie ruptă cu adevărat. Într-o lume tot mai competitivă, este foarte bine ce face Uniunea Europeană, deschizând acorduri comerciale cu America de Sud și cu India, astfel încât economiile noastre să fie cât mai competitive”.

Despre Consiliul Păcii propus de administrația Trump

Referindu-se la inițiativa americană privind Consiliul Păcii, președintele a explicat că România analizează atent implicațiile:

„Ne onorează. Principalul său obiectiv este stabilizarea situației din Gaza. În modul în care acordul a fost redactat, a ridicat niște probleme României și altor state. Acum am intrat într-un proces bilateral și consultativ de negociere”.

Șeful statului a fost întrebat dacă România ar putea adera în cazul în care textul va fi modificat.

„Suntem onorați și ne dorim să facem parte dintr-o organizație care să stabilizeze situația din Orient. Nu ne dorim ca, intrând în organizație, să stricăm relațiile cu ONU sau alte organizații”, a răspuns Nicușor Dan.