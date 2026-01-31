Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe este noul consilier onorific al premierului Ilie Bolojan: „Hai, c-avem treabă”

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, lider al partidului DREPT, devine consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, precizând că va folosi ce ştie şi ce poate pentru a contribui la schimbarea aşteptată de zeci de ani.

Conform deciziei publicate în Monitorul Oficial, începând cu data de 2 februarie, Vlad Gheorghe va avea calitatea de consilier onorific al prim-ministrului, activitatea sa fiind neremunerată.

Vlad Gheorghe, fost candidat la Primăria Capitalei, s-a retras din cursă în favoarea lui Ciprian Ciucu,

”Încep munca de consilier al premierului. România nu se poate schimba în bine până când nu scăpăm de risipă şi hoţie. REFORMA ADMINISTRATIVĂ - peste tot în ţară şi în Bucureşti mai ales - trebuie să facă fix asta, să întoarcă banii din taxele şi impozitele românilor oneşti în beneficii TOT pentru ei. În Capitală şi în orice oraş şi comună din ţara asta, banii românilor trebuie să fie folosiţi în interesul românilor, nu pe câte trei rânduri de borduri anual, panseluţe, companii şi primării supradimensionate pentru aparatul de partid”, afirmă Vlad Gheorghe.

El remarcă faptul că şase sectoare plus Ilfovul primesc miliarde, iar Primăria Generală Bucureşti plăteşte datoriile.

”De zeci de ani structura asta nu a produs decât un oraş sufocat, căpuşat, blocat într-o funcţionare greoaie, fără responsabilitate, fără urmări.Acum este momentul să ne facem bine! Am susţinut şi susţin în continuare că reorganizarea administrativă, cu precădere în zonă metropolitană Bucureşti-Ilfov este unul dingtre punctele cheie ale transformării României într-o ţară din care copiii noştri să nu mai vrea să plece. Asta ne dorim, de fapt, cu toţii. Tineri şi vârstnici, din ţară şi din diaspora, indiferent ce am învăţat sau ce facem, vrem să fim mândri de ţara noastră, să trăim bine în ea, să fim trataţi de stat cu respect şi dreptate. Dorinţa de mai bine e ceea ce ne uneşte”, subliniază Vlad Gheorghe.

El îşi exprimă încrederea că în fruntea României se află acum oameni care au acelaşi obiectiv, reformarea ţării pentru binele românilor oneşti.

”Eu, ca şi până acum, voi folosi ce ştiu şi ce pot ca să contribui la schimbarea pe care o aşteptăm de zeci de ani - de azi în calitate de consilier al premierului Ilie Bolojan, căruia îi mulţumesc pentru determinarea cu care merge înainte. Hai, c-avem treabă!”, afirmă Vlad Gheorghe în finalul postării, precizând, ”pentru cei care au pregătit deja atacurile”, că este consilier onorific.