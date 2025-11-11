Florin Manole, ministrul Muncii: „ANOFM este o instituție pe care Ministerul vrea să o privilegieze un pic”

Dialogul social trebuie să fie unul real și antreprenorii să fie ascultați, nu doar auziți, și împreună să găsim proiecte și bani, spune Florin Manole. Ministrul Muncii vrea ca Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) să devină mai vizibilă.

Afirmațiile au fost făcute la evenimentul „Topul Național al Firmelor Private din România”, organizat de IMM România.

„E o situație neobișnuită pentru mine să vorbesc în fața atâtor antreprenori. (...) Vă mulțumesc pentru că sunteți un partener pentru noi și cred că e important ca dialogul social să fie unul real, în care să vă ascultăm, nu doar să vă auzim și să găsim împreună proiecte și bani. Îi provoc să vă caute mai mult decât au făcut-o până acum. Este o zonă importantă în Ministerul Muncii, un minister perceput ca minister al pensiilor și salariului minim, zona ocupării, zona de stimulare a angajaților, zona de stimulare a angajatorilor pentru a duce în piața muncii oameni cărora le este mai greu să intre altfel, pe vreo altă cale, în economie. Și ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, n.r.) este o instituție pe care ministerul vrea să o privilegieze un pic în mandatul ăsta, în sensul de a o face mai vizibilă, mai activă și mai aproape, mai ales, de dumneavoastră”, a spus Florin Manole, citat de Agerpres.

„Nu trebuie să existe bariere și prăpastie între IMM-uri și clasa politică”

Ministrul Muncii a adăugat:

„Nu vreau să fac un discurs partinic aici, dar dacă Victor Negrescu (vicepreședintele Parlamentului European., n.r.) a vorbit de valori europene - și a vorbit corect că valorile europene sunt importante și o atmosferă de democrație funcțională e importantă nu doar pentru cetățeni, dar și pentru companii - deci, fără să fac un discurs partinic, cred că unele dintre valorile social-democrate sunt ceea ce unesc activitatea și modul de lucru al IMM-urilor și oameni cu convingeri ca ale mele, pentru că nu există și nu trebuie să existe bariere și prăpastie între IMM-uri și clasa politică”.

Florin Manole a subliniat că „există deschidere pentru dialog social în Ministerul Muncii și pentru partenerii sociali, patronate și sindicate, iar acest minister este și trebuie să fie un aliat”