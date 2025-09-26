Peste 500 de angajați „la negru”, descoperiți la o firmă de curierat din București. Ministrul Muncii: „Amenda a fost de doar 200.000 lei”

O descoperire fără precedent a avut loc la o firmă de curierat din Capitală, unde inspectorii de muncă au identificat, într-o singură zi, peste 500 de persoane care lucrau fără forme legale. Ministrul Muncii, Florin Manole, critică nivelul redus al sancțiunilor aplicate pentru astfel de abuzuri.

În urma unui control efectuat marți, 23 septembrie 2025, Inspecția Muncii a descoperit că 530 de angajați lucrau fără contracte la o firmă de curierat din București. Ministrul Muncii, Florin Manole, a reacționat public și a transmis un mesaj ferm: „530 de oameni, găsiți într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din București. Aceasta nu este doar o cifră, ci dovada că munca nedeclarată în anumite sectoare noi de activitate este destul de mare”.

Amenzi prea mici pentru abateri grave

Manole a atras atenția că, în ciuda gravității situației, sancțiunea aplicată este insuficientă: „Pentru o asemenea situație gravă, amenda a fost de doar 200.000 lei, pentru că așa prevede legislația actuală. Este mult prea puțin pentru a descuraja abuzurile. Tocmai de aceea, în pachetul 2 de modificări legislative, coaliția a propus creșterea amenzilor pentru munca la negru”, a scris ministrul pe Facebook.

El a mai amintit că, recent, la o dezbatere organizată de Blocul Național Sindical (BNS), a subliniat „cât de important este ca oamenii să aibă drepturi clare și protecție reală”, iar cazul de acum nu face decât să confirme această problemă.

„Un semnal de alarmă extrem de serios”

Și Inspecția Muncii a transmis un mesaj ferm după descoperire. Mihai Uca, inspector general de stat adjunct, a declarat pentru News.ro: „Cifra de 530 de persoane identificate lucrând fără forme legale la un singur angajator, într-o singură zi, este un semnal de alarmă extrem de serios. Astfel de practici de eludare a legii afectează concurență loială şi, cel mai grav, lasă sute de oameni fără protecție socială. Inspecția Muncii va continua intensificarea controalelor, vizând toate domeniile de activitate, pentru a descuraja şi sancționa cu maximă rigurozitate orice formă de muncă nedeclarată”.