Când crește valoarea tichetelor de masă în România și cine beneficiază de majorare

Tichetele de masă acordate angajaţilor, inclusiv în mediul privat, vor fi majorate, în urma acordului dintre sindicate şi patronate, lucru confirmat chiar şi de ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

„O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de lei”, a anunțat recent ministrul Muncii Petre-Florin Manole, pe pagina sa de socializare.

După cum reiese și din declarația sa, deocamdată, este vorba doar de un acord între sindicate și patronate privind majorarea valorii tichetelor de masă, care se va realiza cel mai probabil începând cu data de 1 ianuarie 2026, până în prezent nefiind elaborat un act de proiect normativ în acest sens.

Astfel, valoarea unui card de masă va fi aproape 10 lei, de la 40,18 lei/zi cât este în prezent, la 50 lei/zi, ceea ce înseamnă că un angajat va putea primi pentru o lună care are 21 de zile lucrătoare maximum 1.050 lei, față de 873,78 lei în prezent.

Spunem maximum, pentru că valoarea tichetelor de masă reprezintă plafonul peste care nu este permis să se treacă, adică un angajator nu are voie să ofere angajatului mai mult de 50 de lei pe zi pe cardul de masă.

Tichetele de masă sunt bilete de valoare, pe care orice angajator le poate acorda lunar salariaților săi, în baza Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. De asemenea, acordarea lor se poate face atât în cazul angajaților cu normă întreagă, cât și în cazul celor cu normă parțială. În normele de aplicare ale Legii nr. 165/2018 scrie că și salariaților cu un contract individual de muncă cu timp parțial le pot fi oferite tichete de masă, însă trebuie ca ei să aibă funcția de bază la firma respectivă. Stabilirea funcției de bază se aplică și în cazul salariaților care au mai multe contracte de muncă sau chiar mai multe funcții în cadrul aceleiași firme.

Concret, angajatul poate primi în fiecare lună un număr de bonuri de masă echivalent cu numărul de zile lucrate efectiv.

Cum se impozitează tichetele de masă

În perioada 2019 – 2023, valoarea tichetului de masă a crescut de la 15,18 lei la 35,00 lei (o creștere cu 150%). Spre comparație, în aceeași perioadă, inflația se situa în jurul valorii de 40%.

Creșterile din ani anteriori au depășit orice indexare cu rata inflației, chiar dacă această indexare trebuia să se facă semestrial, conform Legii 165/2018. Creșterea valorii maximale a tichetelor a fost și o metodă de-a oferi angajatorilor posibilitatea de-a crește salariul net fără a plăti taxe adiționale la stat cu excepția impozitului (10%). În 2024, dinamica s-a schimbat, deoarece pe lângă impozitul pe venit, s-a introdus și contribuția de asigurări de sănătate (CASS – 10%).